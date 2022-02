Tiro con l’arco, Arcieri Club Lido ancora protagonisti in terra campana

7 Febbraio 2022 12:07

Ancora successi per la squadra calabrese di Tiro con l’arco degli Arcieri Club Lido

Continuano i successi del team degli Arcieri Club Lido anche fuori regione, infatti nel week end appena trascorso sono stati ospiti della società A.S.D. Arcieri di Rocca San Quirico a Nocera Inferiore, dove si svolgevano i campionati regionali Campani, magistralmente organizzati dalla società guidata dal Antonio Voli.

Nelle parole del Mister Edoardo Poerio Piterà si evidenzia l’importanza di partecipare a gare fuori regioni per avere maggior stimolo e soprattutto per fare gare in ambienti confortevoli e ben strutturati. “Appena ho ricevuto l’invito dall’amico Massimo Boccara per partecipare all’evento organizzato dal loro a Nocera inferiore, non ci si è pensato più di tanto, abbiamo subito effettuato l’iscrizione all’evento. Per noi è stato un onore iscrivere i nostri atleti in terra campana, ma vi è di più, infatti il nostro team all’evento ha schierato nella proprie file due nuovi arcieri, due nuovi tasselli importanti per la squadra, due nuovi compound, Gorizia Anna Novello e Francesco Quaglia, che sicuramente si daranno da fare per ottenere in futuro ottimi risultati”.

Andiamo per ordine, alla gara partecipano nelle divisione compound Caroleo Domenico, Quaglia Francesco nel maschile e Poerio Piterà Anastasia, Chiarella Vittoria Veneta e Gorizia Novello nel compound Femminile, mentre nell’olimpico ci sono Poerio Piterà Francesco, Caroleo Alessandro e Caroleo Roberta. Completa il tabellone l’arco nudo senior di Poerio Piterà Edoardo.

Nella gara, il team del quartiere lido ha ottenuto importanti successi, torna sopra quota 580 Francesco Poerio Piterà, che a fine gara segna lo score di 582/600, così come gli altri atleti del settore giovanile, sia per Chairella Vittoria che per Anastasia Poerio Piterà.nel compound, ottima gara pure per i fratelli Caroleo, infatti sia Alessandro che Roberta segnano ottimi risultati a fine competizione. La soddisfazione in casa Club Lido è massima, sia per il Mister Poerio piterà Edoardo che per il collaboratore tecnico organizzativo Caroleo Domenico.

Infatti sono entusiasti della trasferta, poiché la stessa è la terza in un mese programmata dalla società di Catanzaro Lido. Le prime due una a Potenza e una a Crispisano (LE), sono state un successo in fatto di podi e piazzamenti, ma la grande soddisfazione viene anche da questa ultima, alla quale si sono aggiunti da appena una settimana i nomi di Gorizia Novello e Quaglia Francesco, nuovi atleti ad indossare i variopinti colori della divisa societaria. La prossima trasferta programmata sarà sempre a Potenza dagli accoglienti arcieri lucani Potenza dall’amico Nicola Taddei e Luciano Spera.