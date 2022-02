Tifoso fa invasione durante il Derby di Milano: reazione violenta degli steward, intervengono i giocatori del Milan! [VIDEO]

7 Febbraio 2022 18:33

Un tifoso fa un’invasione di campo pacifica durante il Derby Inter-Milan: gli steward lo fermano con la forza, eccedendo nella violenza una volta immobilizzato, i calciatori rossoneri intervengono per fermarli

Gol, spettacolo e rocamboleschi cambiamenti di risultato nel Derby di Milano fra Inter e Milan andato in scena sabato. Tra i protagonisti anche un tifoso che ha deciso di fare invasione di campo. Un gesto che abbiamo visto spesso in passato, indubbiamente inutile seppur di natura pacifica. Il ragazzo, smartphone alla mano, ha attraversato il campo facendo lo slalom fra gli steward finiti a terra, uno dopo l’altro, nel tentativo di raggiungerlo.

Una volta braccato dal primo, il tifoso è stato raggiunto da altri due che lo hanno immobilizzato, uno dei quali ha applicato un’inutile e dannosa presa al collo che rischiava di potare al soffocamento. Un quarto steward è accorso per unirsi ai colleghi, nonostante non ce ne fosse alcun bisogno, unicamente per prendere a pugni il ragazzo. Un eccesso di violenza, probabilmente alimentato dalla foga del momento, ma ugualmente ingiustificabile. Fortunatamente i calciatori del Milan presenti in zona si sono accorti subito di quanto stava accadendo e, Theo Hernandez in testa, sono accorsi a ‘liberare’ il ragazzo sincerandosi delle sue condizioni.