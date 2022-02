Clamoroso a Venezia: i tifosi della Curva si girano di spalle durante il minuto di silenzio per Zamparini

6 Febbraio 2022 17:59

I tifosi della Curva del Venezia hanno girato le spalle al campo durante il minuto di silenzio riservato a Maurizio Zamparini, ex patron dei veneti scomparso qualche giorno fa

Incredibile e clamoroso quanto accaduto questo pomeriggio al “Penzo”, poco prima del fischio d’avvio di Venezia-Napoli. I tifosi della Curva locale, durante il minuto di silenzio in omaggio a Maurizio Zamparini – ex patron dei veneti scomparso qualche giorno fa – hanno girato le spalle al campo, non partecipando al toccante momento che invece il resto dello stadio ha riservato all’imprenditore, alla guida della società per quindici anni, prima di passare a Palermo. I tifosi del Venezia si sono poi resi protagonisti di alcuni cori territoriali contro i supporters azzurri.