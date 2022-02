Thomas Muller fa luce sulle morti improvvise nello sport: “argomento delicato, parlarne può salvare vite” [VIDEO]

3 Febbraio 2022 17:15

Thomas Muller lancia un importante messaggio di sensibilizzazione sulle morti improvvise nello sport: argomento delicato, fare maggiore informazione può salvare tante vite

“Oggi voglio rivolgermi a tutti gli atleti con questo video per richiamare l’attenzione su un argomento con cui nessuno vuole entrare in contatto, ma che è di grande importanza per la ricerca medica in questo campo: Il ‘Registro Morti nello Sport tedesco’“. Con questo messaggio, pubblicato attraverso il proprio profilo Twitter, Thomas Muller è voluto intervenire in prima persona sul tema delle morti improvvise nello sport. Le parole dell’attaccante del Bayern Monaco arrivano in un momento storico delicato, nel quale sono decisamente aumentati i casi di malori e morti improvvise anche fra i giovani. Diversi inoltre i calciatori che hanno accusato più o meno gravi problemi cardiaci improvvisi che li hanno tenuti (o li tengono ancora) lontani dai campi di gioco.

Muller ha pubblicato anche un video nel quale invita a parlare maggiormente dell’argomento e a segnalare eventuali casi di morti improvvise per aiutare la ricerca: “salve a tutti. Oggi voglio rivolgermi a tutti gli atleti con un argomento serio. Non importa quanto spesso siate attivi negli sport, questo messaggio è rivolto a tutti gli sportivi amatoriali, dilettanti e professionisti. Tim Meyer è da diversi anni il nostro medico nella Nazionale ed è il capo del cosiddetto “Registro tedesco dei morti nello sport. Questo registro riporta i decessi improvvisi cronologicamente legati allo sport. Questa questione è davvero importante, perché per quanto siano tristi e, fortunatamente, rari questi casi, è necessario arrivare alla radice del problema, cosicchè la scienza possa trarne beneficio. A tal fine i casi devono essere segnalati e analizzati, ovviamente. La compilazione di un breve questionario anonimo sulle circostanze del decesso tramite il sito www.scd-deutschland.de può salvare vite in futuro. Grazie mille per il vostro aiuto, ci vediamo presto. Rimanete in salute!“.