Come sarà la prima Reggina di Stellone? La probabile formazione anti-Ternana: scalpitano i volti nuovi [GRAFICO]

4 Febbraio 2022 18:27

Ternana-Reggina, la probabile formazione amaranto: le possibili scelte del nuovo allenatore Roberto Stellone, alla sua prima sulla panchina della squadra dello Stretto

C’è sempre aria di curiosità in casa Reggina. E’ la curiosità per la prima del nuovo allenatore. E per gli amaranto è già il terzo. Curiosità che aumenta se a ciò aggiungiamo la presenza dei nuovi arrivati, considerando che alcuni di questi potrebbero addirittura già esordire. Di certo c’è che ad esordire sarà Roberto Stellone. Domani, alle 14, la “Reggina-ter” è di scena al Libero Liberati di Terni. Con quale schieramento? L’ex tecnico del Frosinone non si è sbilanciato in fase di presentazione, ma sembra abbastanza intuibile quale sarà l’orientamento: difesa a 4 con Folorunsho a fare da collante. Quindi, in poche parole, può essere 4-4-2, 4-3-3 o 4-2-3-1. In questo caso, il sistema di gioco è relativo. Ma andiamo con ordine.

DIFESA – I ballottaggi ci sono, a partire dalla porta. Il dubbio c’è ma potrebbe spuntarla sempre Turati. La linea a 4 dovrebbe portare alla conferma di Di Chiara e Cionek, ma al centro e a sinistra possibili altri ballottaggi. Stavropoulos è ancora out: ci sarà Loiacono o la spunterà il nuovo arrivato Aya? Dipenderà dalla condizione di quest’ultimo (che non ha giocato tantissimo in questa prima parte, ma si è allenato sempre), ma non è da escludere un suo impiego dall’inizio, anche facendo fede alle parole di Stellone (“c’è la possibilità che qualche volto nuovo venga impiegato dall’inizio”). A destra, solita staffetta Adjapong-Lakicevic, con il primo favorito.

CENTROCAMPO – Anche qui consueto ballottaggio accanto all’intoccabile Crisetig: Bianchi o Hetemaj? Favorito il primo anche perché, con la possibile presenza di Folorunsho, si andrebbe a ricomporre il centrocampo dell’anno scorso. Ed è proprio l’ex Pordenone, altro volto nuovo dall’inizio, a fare da collante tra i reparti, come l’anno scorso. Garantirà quantità, gamba, strappi e qualità in zona gol.

ATTACCO – Scelte quasi obbligate, perlomeno sugli esterni. Rivas e Menez non ci sono, Lombardi è in condizione precaria. Da non escludere Kupisz a sinistra e Bellomo a destra, con Cortinovis che scalpita. Al centro più Galabinov che Montalto.