Ternana-Reggina, i convocati di Stellone: out in 6, non ci sono Faty e Menez

4 Febbraio 2022 18:09

Al termine della rifinitura odierna, mister Roberto Stellone ha diramato la lista dei 23 convocati che prenderanno parte alla trasferta di Terni

Primo elenco dei convocati per il nuovo allenatore della Reggina Roberto Stellone. Il tecnico ha diramato la lista ufficiale per la sfida di domani pomeriggio (ore 14) in casa della Ternana. Sono 23 i calciatori scelti, ne mancano 6: Stavropoulos, Franco, Faty, Ejjaki, Rivas e Menez. Ci sono tutti i nuovi arrivi. Di seguito l’elenco completo:

Portieri: Aglietti, Micai, Turati.

Difensori: Adjapong, Amione, Aya, Cionek, Di Chiara, Giraudo, Lakicevic, Loiacono.

Centrocampisti: Bellomo, Bianchi, Cortinovis, Crisetig, Folorunsho, Hetemaj, Kupisz, Lombardi.

Attaccanti: Denis, Galabinov, Montalto, Tumminello.