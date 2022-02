Ternana-Reggina 2-0 LIVE: pericolo amaranto, Folorunsho vicino al gol

5 Febbraio 2022 15:13

Seconda trasferta consecutiva per gli amaranto, oggi alle 14 si scende in campo oggi per Ternana-Reggina, 21ª giornata del campionato di Serie B 2021/22: la diretta su StrettoWeb con le formazioni ufficiali, cronaca testuale live, tabellino, sintesi e ricco post partita. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale dallo stadio Liberati

Non c’è più spazio per commettere altri errori, la necessità è di portare a casa punti. Ternana-Reggina, in programma oggi alle ore 14.00 allo stadio “Libero Liberati”, è una sfida ricca di significati, soprattutto di classifica giunti a questo punto della stagione. Da un lato le Fere, reduci dal buon pareggio in casa del Brescia, ma oggi prive di due pedine importanti come Martella e Falletti. Dall’atra parte, invece c’è una Reggina con cinque nuovi innesti giunti dal calciomercato e che ha pure scelto di affidarsi al terzo allenatore in stagione. Dopo Aglietti e Toscano, ecco infatti il mister Roberto Stellone che a Terni fa il suo esordio sulla panchina dei calabresi, esperienza vissuta nei panni di calciatore. Gli amaranto dovranno fare a meno degli assenti Stavropoulos, Rivas e Menez. Insomma, ci si aspetta una partita ricca di emozioni. Non resta che seguire la diretta su StrettoWeb con le formazioni ufficiali, cronaca testuale live, aggiornamenti in tempo reale, tabellino, sintesi e ricco post partita.

Ternana-Reggina: la cronaca in diretta

55′ Ammonito Montalto, intervento in gioco pericoloso su Palumbo.

52′ Grande parata di Iannarilli su Folorunsho, occasione di testa su azione d’angolo. E’ il primo pericolo nella porta delle Fere, finalmente la Reggina si vede.

46′ Inizia la ripresa, la Reggina torna in campo con lo stesso undici.

SECONDO TEMPO

45′ + 2′ Ammonito il tecnico Lucarelli per proteste, l’arbitro minaccia di allontanarlo.

45′ L’arbitro assegna due minuti di recupero.

41′ Infortunio per Celli, a sostituirlo è Ghiringhelli.

40′ La Reggina non riesce a costruire un’azione pericolosa, ultimi minuti di primo tempo noiosi.

29′ Altra occasione per la Ternana, scatenato Pettinari che calcia in porta trovando i riflessi di Micai

20′ Rovesciata di Capuano, Micai manda alto sopra la traversa. Il 3-0 ad un passo.

19′ Pettinari di testa, palla di poco alta.

16′ Raddoppio di Palumbo, è scatenata la Ternana. Dormita clamorosa di Adjapong, il calciatore approfitta di una respinta corta di Micai e spinge la palla in rete.

13′ Zampata di Pettinari, la Ternana è in vantaggio! L’1-0 è arrivato su ottimo servizio di Partipilo. Inizia malissimo la sfida della Reggina…

1′ Via, si parte! E’ iniziato il match, sono i padroni di casa a muovere il primo possesso.

PRIMO TEMPO

Ternana-Reggina: le formazioni ufficiali

Mancano ormai poco meno di un’ora al fischio d’inizio di Ternana-Reggina. Di seguito le formazioni ufficiali dei due allenatore.

Ternana (4-3-2-1): Iannarilli; Defendi, Sorensen, Capuano, Celli; Koutsoupias, Agazzi, Palumbo; Peralta, Partipilo; Pettinari. A disposizione: Krapikas, Furlan, Proietti, Capone, Rovaglia, Paghera, Ghiringhelli, Bogdan, Diakitè, Boben, Capanni, Donnarumma. Allenatore: Lucarelli.

Reggina (4-3-2-1): Micai; Adjapong, Aya, Cionek, Di Chiara; Bianchi, Crisetig, Folorunsho; Cortinovis, Bellomo; Montalto. A disposizione: Aglietti, Turati, Amione, Giraudo, Lakicevic, Loiacono, Hetemaj, Kupisz, Lombardi, Denis, Galabinov, Tumminello. Allenatore: Stellone.

Arbitro: Andrea Colombo di Como. Assistenti: Stefano Del Giovane di Albano Laziale e Nicolò Cipriani di Empoli. IV ufficiale: Filippo Giaccaglia di Jesi. VAR: Luca Banti di Livorno. AVAR: Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno.