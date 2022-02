“Professoressa, per andare in bagno serve il Green Pass?”: l’ultimo sketch della siciliana Teresa Mannino diventa virale [VIDEO]

10 Febbraio 2022 13:12

Una parodia divertente e che al tempo stesso fa anche riflettere

E’ diventato virale sul web l’ultimo video pubblicato dalla comica siciliana Teresa Mannino. Come ormai tipico per lei nell’ultimo anno, l’attrice ha realizzato una parodia sulla Dad, il Green Pass e le regole della quarantena nella scuola. Oltre a far sorridere, la clip si chiude con un messaggio di sensibilizzazione: “ma professoressa io non trovo giusta questa discriminazione verso i compagni non vaccinati…”, chiede un’alunna dall’altra parte dello schermo del pc. “E che ci dobbiamo fare. Far parte delle minoranze discriminate è formativo! Vi rende più forti, così potete essere empatici con le discriminate e i discriminati di tutto il mondo, capito bambini? Dobbiamo vedere il lato positivo. Se non si può entrare in libreria o in pasticceria, invece che comprare libri andate dal ferramenta, così potete comprare i picconi che prima o poi serviranno a qualcosa”, afferma l’insegnante.