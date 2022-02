Tennis: Peng Shuai, ‘non ho mai subito abuso sessuale, c’è stato un malinteso’

7 Febbraio 2022 05:42

Pechino, 7 feb. (Adnkronos) – La tennista cinese Peng Shuai ha affermato che l’anno scorso è stata lei a cancellare il post sui social media che era visto come un’accusa di aggressione sessuale contro un importante politico cinese. In un’intervista al quotidiano sportivo francese L’èquipe pubblicata lunedì, alla 36enne è stato chiesto perché il post fosse scomparso. “L’ho cancellato”, ha detto. “Perché? Perché volevo”, ha detto la tennista cinese spiegando anche che le e-mail inviate alla Women’s Tennis Association (Wta) a suo nome sono state scritte da lei. La Wta ha espresso preoccupazione per il fatto che Peng sia stata costretta a ritrattare pubblicamente le accuse e ha sospeso i suoi tornei in Cina adducendo preoccupazioni per il suo benessere.

Peng, un ex numero uno al mondo nel doppio, è scomparso dalla vista del pubblico dopo aver pubblicato su Weibo un’accusa di aggressione sessuale contro un importante politico cinese. Il post è stato cancellato subito dopo e Peng ha negato di fare le accuse. Atleti, politici ed esperti di diritti umani hanno espresso preoccupazione per Peng nonostante il Cio abbia avuto videochiamate con lei l’anno scorso. Nell’intervista a L’Equipe, condotta in cinese con un interprete che traduceva in inglese le risposte di Peng, ha negato ancora una volta di aver mosso accuse di violenza sessuale. “Non ho mai detto che qualcuno mi avesse aggredito sessualmente in alcun modo”, ha detto.

Ha anche negato di essere scomparsa. “Non sono mai scomparsa. Tutti potevano vedermi”, ha detto Peng che ha anche detto nell’intervista di aver incontrato Thomas Bach, il presidente del Comitato Olimpico Internazionale, e di aver avuto “una bella discussione e scambio”. Il Cio ha confermato che sabato si è svolto un incontro tra Peng, l’ex presidente della Commissione degli atleti Kirsty Coventry e Bach in un hotel di Pechino. Prima dell’inizio delle Olimpiadi invernali di Pechino, il Cio aveva promesso che ci sarebbe sttao un incontro con la giocatrice cinese durante i Giochi. Il Cio ha affermato che Peng ha accettato l’invito a visitare la loro sede a Losanna, in Svizzera, durante l’incontro.