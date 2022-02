Tennis: Del Potro a Buenos Aires, ‘potrebbe essere più un addio che un ritorno’

6 Febbraio 2022 04:23

Buenos Aires, 6 feb. (Adnkronos) – Juan Martin del Potro ha rivelato che l’Argentina Open potrebbe segnare il suo addio al tennis giocato mentre tenta di recuperare da un devastante infortunio al ginocchio nel suo torneo di casa. Il 33enne ex numero 3 del mondo tornerà in campo dopo quasi tre anni quando martedì incontrerà il connazionale Federico Delbonis nel primo turno del torneo Atp 250. “Lo sento e lo immagino da molto tempo e potrebbe essere più un addio che un ritorno”, ha detto un emozionato Del Potro in una conferenza stampa.

“Ho fatto un grande sforzo per fare progressi e il ginocchio ha trasformato la mia vita in un incubo”. Il campione degli Us Open 2009 non gioca in modo competitivo da giugno 2019, quando ha subito la frattura della rotula destra per la seconda volta in nove mesi durante il torneo Queen’s a Londra. Da allora ha subito quattro operazioni, la più recente delle quali si è svolta a Chicago lo scorso marzo. “Non avrei mai immaginato un possibile ritiro dal tennis che non fosse mentre giocavo su un campo e non potevo trovare un torneo migliore di quello di Buenos Aires per farlo”, ha detto. “In queste prossime settimane vedremo cosa accadrà con il mio futuro. Non vedo l’ora di scendere in campo martedì per rivivere quello che ho fatto in tutta la mia vita. Amo questo sport e cercherò di vincere fino all’ultimo punto”.