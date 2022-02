24 Febbraio 2022 18:10

Dubai, 24 feb. – (Adnkronos) – Rientro amaro nel circuito del tennis mondiale per Novak Djokovic. Il serbo, al primo torneo dopo l’espulsione dall’Australia per la mancata vaccinazione contro il Covid, esce ai quarti di finale dell’Atp 500 di Dubai (cemento, montepremi 2.794.840 dollari). Il venti volte vincitore Slam cede con il punteggio di 6-4, 7-6 (7-4) al ceco Jiri Vesely numero 135 del mondo in due ore di gioco. Djokovic cederà la posizione di numero uno del mondo al russo Daniil Medvedev.