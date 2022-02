Green Pass, da domani sospesi lavoratori Over 50 non vaccinati. L’avvocato Taormina: “vorrei denunciare il Governo e Matterella”

14 Febbraio 2022 12:12

Il legale critica questa norma perché “mette sul lastrico le famiglie di milioni di lavoratori è un attentato alle libertà costituzionali”

Da domani martedì 15 febbraio avrà il via una nuova tappa sul fronte della gestione della pandemia in Italia: a partire da questa data gli over 50 potranno accedere al lavoro solamente con il Super Green Pass, pena la sospensione della mansione e dello stipendio, anche se si tratta dell’unica fonte di sostentamento. A criticare questa decisione imposta dal Governo è il noto avvocato Carlo Taormina, che twitta: “questo Green Pass che dal 15 febbraio mette sul lastrico le famiglie di milioni di lavoratori, è un attentato alle libertà costituzionali. Questa è eversione allo stato puro. Denunzierei il governo e Mattarella per attentato alla costituzione. Se lo faccio, firmate? Mi aiutate?”.