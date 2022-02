I Los Angeles Rams di Matt Stafford vincono il Super Bowl NFL! Cooper Kupp MVP con due touchdown: Bengals ko 23-20

14 Febbraio 2022 10:59

I Los Angeles Rams vincono il Super Bowl LVI: Matt Stafford guida i suoi al successo sui Cincinnati Bengals per 23-20, MVP a Cooper Kupp con due touchdown pesantissimi

Los Angeles festeggia in casa, come Tampa un anno fa. I Rams vincono il Super Bowl numero 56 nel finale, al cardiopalma, battendo i sorprendenti Cincinnati Bengals che, nella ripresa, accarezzano il sogno del primo Super Bowl della loro storia. Ma al SoFi Stadium di L.A. i coriandoli sogno gialli e blu, finisce 23-20 per la squadra di casa, favorita della vigilia. Funziona l’asse Matt Stafford-Cooper Kupp, protagonisti di lancio più touchdown decisivo. Il quarterback dei losangelini fa quello che non era riuscito a Goff 3 anni fa, vincere una gara complicata, nel finale. Stafford vince il titolo a 34 anni, dopo che in carriera non aveva mai vinto una partita dei Playoff. I Bengals fanno quel che possono: a Burrow non trema il braccio, Chase e Higgins piazzano giochi importanti in attacco, coach Taylor si inventa un lancio touchdown del running back Joe Mixon, una magata che avrebbe griffato il titolo. Ma la linea offensiva ha tradito nei momenti decisivi concedendo 7 sack.

Nel primo quarto i Rams vanno subito in vantaggio con Beckham Jr. che piazza il primo touchdown della serata, Gay trasforma per un punto aggiuntivo. McPherson su calcio piazzato accorcia sul 3-7. Nel secondo quarto sale in cattedra Cooper Kupp con il primo touchdown della sua finale. I Bengals riducono il distacco con il primo touchdown della loro serata firmato da Higgins al quale segue la trasformazione di McPherson. Nella ripresa Higgins trasforma il secondo touchdown, McPherson trasforma un punto addizionale e successivamente su calcio piazzato per un break da 10 punti che rischiava di ribaltare la gara, Gay accorcia sul finale con un piazzato. Decisivo il quarto periodo con il punteggio di 20-16 a favore dei Bengals, la squadra sfavorita della vigilia. Ma Cooper Kupp decide di prendersi il premio di Most Valuable Player: touchdown letale a 13’35”, Gay trasforma il 20-23. Aaron Donald nel finale getta una secchiata d’acqua sulle ambizioni di Cincinnati facendo deragliare il quarto down a metà campo dei Bengals, mettendo le mani addosso a Burrow. La giocata che mette in ghiaccio la partita e fa partire la festa a Los Angeles.