Super Bowl LVI, l’America si ferma per Cincinnati Bengals-Los Angeles Rams: rischio Covid, proteste Freedom Convoy e ricavi alle stelle

12 Febbraio 2022 11:56

Cresce l’attesa per il Super Bowl LVI, atto conclusivo della stagione NFL: l’avvicinamento a Cincinnati Bengals-Los Angeles Rams fra minaccia Covid, proteste Freedom Convoy e ricavi alle stelle

Nella notte italiana fra domenica e lunedì l’America è pronta a fermarsi. Tv accese, riti scaramantici e immancabili birre: alle 15:30 locali (00.30 italiane) prende il via il Super Bowl LVI! A contendersi il titolo saranno due outsider, Cincinnati Bengals e Los Angeles Rams, ma non per questo la caratura dello spettacolo sarà minore. Negli USA sono maestri nello sport-entertainment, ovvero nell’unire competizione sportiva e show che possa divertire il pubblico a 360 gradi. Sarà la giornata di festa (per qualcuno, purtroppo, di lacrime) che concluderà una stagione messa a serio rischio dal Covid. Dal 12 dicembre all’8 gennaio si erano registrati, in tutta la lega di football, più di 1200 casi di contagio. Appena due mesi fa i Rams avevano registrato 30 positivi nel roster in 3 settimane: la gara contro Seattle venne rinviata, quella contro Cincinnati (che aveva 20 giocatori fuori per Covid) diventò a rischio. I primi fantasmi di un’interruzione forzata della stagione sembravano poter sgonfiare la palla ovale, ma fortunatamente non è andata così. Il rischio di defezioni dell’ultimo minuto è stato ridotto al minimo con un nuovo protocollo: i giocatori, vaccinati o no, verranno sottoposti a test soltanto se mostreranno sintomi del contagio.

Le proteste del Freedom Convoy

Se con la variante Omicron c’è meno timore del Covid anche negli USA, esistono problemi collaterali ai quali gli organizzatori del Super Bowl guardano con attenzione. Il principale riguarda il “Freedom Convoy“, manifestazione di camionisti nata in Canada con l’obiettivo di protestare contro le restrizioni imposte a chi lavora al confine con gli USA. Il movimento si è allargato alla California, dove stanno pensando di organizzare una colonna di truck, i giganteschi camion nordamericani, che dalla costa ovest attraversi tutto il Paese per andare a Washington e manifestare contro il presidente Joe Biden. All’interno non c’è solo chi protesta per i propri diritti da lavoratore, ma anche no vax, gruppi di ultradestra, razzisti, suprematisti e islamofobi, che in proteste collettive sentono di trovare una loro legittimità politica. Una parte dei promotori della protesta avrebbe intenzione di paralizzare il Super Bowl convogliando con i truck intorno all’area del SoFi Stadium di Inglewood, Los Angeles, stadio nel quale si svolgerà la partita.

Cincinnati Bengals-Los Angeles Rams: una sfida tra outsider

Una finale fra protagoniste inattese. Non si tratta di due big della lega, ma si tratta pur sempre di chi le big le ha mandati a casa: i Bengals hanno battuto in rimonta i Kansas City Chiefs del “Gunslinger” Patrick Mahomes; i Rams hanno eliminato i campioni in carica dei Tampa Bay Buccaneers “velocizzando” il ritiro del G.O.A.T Tom Brady. Due biglietti da visita niente male. A proposito di biglietti: il prezzo medio schizza alle stelle, si parla di 8698 dollari, il più economico va sui 4446, per i più costosi si possono superare i 20.000 bigliettoni.

Sarà una finale equilibrata fra due squadre poco abituate ai grandi palcoscenici: i Bengals non hanno mai vinto il titolo e mancano dalla finalissima dal lontano 1989; i Rams hanno vinto il campionato nel 2000, mentre la loro apparizione più recente al Super Bowl è datata 2019, anno in cui persero contro i New England Patriots di Tom Brady. Sarà la prima volta per entrambi i quarterback, Matthew Stafford e Joe Burrow, entrambi a secco di titoli. Il caldo potrebbe influire sulla gara: con 29 gradi, sotto un caldo sole pomeridiano, la finale 2022 sarà una delle tre più calda della storia. Gli scommettitori danno per favoriti i Rams, con un successo di quattro punti su Cincinnati, le simulazioni di Espn hanno confermato la vittoria di Los Angeles nel 66,3% dei casi e con un vantaggio di 5.6 punti.

Ai giocatori della squadra vincente spetta un posto nella storia, la gioia di aver coronato la carriera con un grande trionfo e 157.000 dollari a testa. Gli sconfitti si consoleranno con 82.000 dollari.

Show, pubblicità e ricavi alle stelle

E poi c’è il solito contorno. Il Super Bowl unisce sport e spettacolo, football e musica, intrattenimento dal vivo e pubblicità. La parte musicale inizierà con il solito, immancabile, inno nazionale affidato alla cantante country Mickey Guyton che l’anno scorso si esibì al concerto di Washington per il National Memorial Day. L’Half time show, il concerto dell’intervallo, vedrà alternarsi sul palco la bellezza di 44 Grammy: Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg, Kendrick Lamar e Mary J. Blige potrebbero addirittura superare lo spettacolo offerto in campo.

Impossibile non citare gli spot pubblicitari. Le aziende sono arrivate a pagare la cifra storica di 6.5 milioni di dollari per 30 secondi mandati in onda nello show più seguito d’America: resa garantita, l’anno scorso vennero visti da 100.00.000 di spettatori. Attesa per una serie di spot con protagonista star di Hollywood tra cui quello “Golden Memories” con Seth Rogen che promuoverà una confezione di croccanti patatine. Ci saranno anche Lindsay Lohan, Snoop Dogg, i fratelli e ex star della Nfl Peyton e Eli Manning.