Guerra in Ucraina, Stati Uniti e Francia richiamano i propri concittadini dalla Russia: “tornate in patria”

27 Febbraio 2022 22:42

Guerra in Ucraina: Stati Uniti e Francia hanno chiesto ai propri concittadini che si trovano in Russia di rientrare a casa

La tensione è alle stelle dopo l’invasione della Russia in territorio ucraino: da una parte gli Stati Uniti con la Nato dall’altro i russi. Il Dipartimento di Stato invita gli americani di lasciare il paese di Putin: “un numero crescente di compagnie aeree sta cancellando i voli e diversi paesi hanno chiuso il loro spazio aereo alle compagnie russe. Gli americani dovrebbero considerare la possibilità di lasciare la Russia immediatamente con le opzioni ancora disponibili“.

Mentre il ministero degli Esteri della Francia afferma: “si raccomanda vivamente ai francesi di passaggio in Russia (turisti, studenti, professionisti in missione) di prendere disposizioni per lasciare il Paese senza indugio attraverso i collegamenti aerei esistenti”.