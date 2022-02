Spirlì sul monologo di Checco Zalone a Sanremo: “perché si può ironizzare sulla Calabria e non su neri e omosessuali?”

3 Febbraio 2022 10:38

L’ex Governatore facente funzioni della Calabria Nino Spirlì ha commentato la performance di Checco Zalone sui calabresi avvenuta ieri sera a Sanremo

Sta facendo molto discutere (era prevedibile, nell’epoca del politicamente corretto) la performance di Checco Zalone sulla Calabria e i calabresi avvenuta ieri sera a Sanremo. C’è chi si è schierato a suo favore, apprezzando il monologo, e chi invece si è sentito offeso. Sulla questione è intervenuto anche Nino Spirlì, come sempre senza peli sulla lingua: “VIVA LA SANTA IRONIA!!! Però… Vorrei capire perché si può ironizzare (giustamente) sui Calabresi e le loro (nostre) donne, sulla soppressata e la ndujia, e anche la cipolla di Tropea – e va benissimo – perfino su Gesù e il Battesimo, ma non si può ironizzare su islam, neri, omosessuali. Almeno pubblicamente, visto che, poi, li senti in privato dire porcherie di ogni genere su tutti!!!”, ha scritto sui social l’ex Governatore facente funzioni della Calabria.

“Chi mi spiega dove comincia e dove finisce l’odio e la capacità di ridere – anche amaramente – di se stessi e della miseria umana? – prosegue – Continuo a seguire Sanremo a pizzichi e bocconi, perché non ho la costanza di ascoltare decine di canzoni tutte insieme, ma, a me, l’ironia di Che Cozzalone, perché così si deve pronunciare e non con la Z dolce, fa sorridere e mi mette di buonumore. Come e quanto Pio e Amedeo! Ma, allora, le regole DEVONO VALERE PER TUTTI! Ipocriti e ignoranti!”