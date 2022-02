Crisi Russia-Ucraina, Spirlì: “sto con Putin. Biden la smetta di rompere i coglioni”

23 Febbraio 2022 19:40

Crisi Russia-Ucraina, Spirlì: “l’America continua a fare una guerra di provocazione. Capisco le preoccupazioni dell’Europa”

La crisi tra Russia ed Ucraina che sta interessando gli Usa e l’Europa, sta destando enorme preoccupazione. Il reggino Nino Spirlì, ex Governatore ff della Calabria ed esponente della Lega, in esclusiva a Notizie.com, afferma: “l’America continua a fare una guerra di provocazione. Capisco le preoccupazioni dell’Europa. Non ci piace avere una guerra alle porte e dentro l’Europa, preghiamo tutti affinchè non accada, ma da qui a sentire l’America che offende Putin, dicendo che vuole portare la guerra in Europa e scaricandogli tutte le responsabilità ce ne vuole”. Spirlì si scaglia contro gli Usa: “vorrei ricordare ai politici americani che Clinton ha portato la Guerra dentro il Mediterraneo in Jugoslavia, che Obama ha portato la guerra bombardando la Libia, senza dimenticare tutti i conflitti in medio-oriente. La guerra dentro l’Europa l’hanno sempre portata gli americani. Siamo spaventati e ci siamo commossi nel vedere famiglie salire su treni e scuolabus, dando il segnale di un possibile conflitto. Mi auguro che Putin dimostri ancora una volta la sua disponibilità a non guerreggiare. Non mi sembra che Putin in questi anni abbia scatenato conflitti, ma ha dato alla Russia post Unione Sovietica la grande dignità che quel popolo e quelle terre hanno sempre avuto. Non credo che gli americani possano dare lezione a nessuno, tanto meno i loro amichetti inglesi, francesi e tedeschi, visto che sono i primi a partire e fare guerre in giro per il mondo”.

“Con Bush ci sono state guerre, con Clinton anche, con Obama pure. Con Trump no”, sottolinea Spirlì. “Possiamo avere il beneficio del dubbio – rimarca– e pensare che non ne ha avuto l’occasione, ma un dato certo è che tutti gli altri presidenti si sono comportati in un certo modo, lui no. Sembra quasi che ogni presidente Usa, appena eletto, vada in giro per il mondo a sparare. Trump non lo ha fatto. Forse non è un un amante dei conflitti, o forse non ha fatto in tempo. Ma negli anni della presidenza Trump gli americani hanno vissuto in pace”. Spirlì chiude attaccando Biden e augurando a Putin di fare la scelta giusta. “Voglio sperare in Putin. Anzi sono convinto che il presidente russo riuscirà a trovare un modo per non andare avanti. Mi auguro che questo presunto pacifista del presidente americano la smetta di provocare, perchè sta rompendo i coglioni”, conclude