Spirlì, che attacco a Crozza: “il più grande omofobo televisivo, un cretino e un coglione bullo!”

12 Febbraio 2022 10:36

L’ex Governatore facente funzioni della Regione Calabria Antonino Spirlì non le manda a dire a Maurizio Crozza: che attacco al comico!

Ad Antonino Spirlì, ex Governatore facente funzioni della Regione Calabria dopo la morte di Jole Santelli, non manca di certo la sincerità. Spesso, sui canali personali Facebook, non le manda a dire. Le sue linee di pensiero, sempre senza filtri. Aveva criticato, di recente, la fiction di Rai 1 “La Sposa”, mentre ora attacca pesantemente il comico Maurizio Crozza: “Il più grande omofobo televisivo! – ha scritto sui social – Effeminato così, io? Ma quando mai, cretino!”, le parole dell’ex Presidente in merito all’imitazione del suo personaggio definitiva eccessivamente effeminata. Poi ribadisce e chiude. “Crozza: un coglione! Un coglione bullo e omofobo!”