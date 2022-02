“Spazio Gioco”: oggi la presentazione alla pineta di Montepiselli di Messina

3 Febbraio 2022 09:30

Messina: oggi, giovedì, alle ore 10, nel corso di una conferenza stampa che si terrà al parco Montepiselli, presente il Sindaco Cateno De Luca

Oggi, giovedì 3, alle ore 10, nel corso di una conferenza stampa che si terrà al parco Montepiselli, presente il Sindaco Cateno De Luca, cui prenderanno parte il Vicesindaco Carlotta Previti; l’Assessore alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore; la Presidente dell’Azienda Speciale Messina Social City Valeria Asquini; e rappresentanti dei CdA di AMAM e Messinaservizi Bene Comune; verrà illustrato il progetto “Spazio Gioco”. Il progetto prevede il recupero all’incuria e all’abbandono della pineta di Montepiselli, con l’obiettivo di restituire un’area a verde alla cittadinanza per la fruizione da parte dei più piccoli e delle loro famiglie, attraverso un servizio integrativo all’infanzia con caratteristiche ludiche. “Spazio Gioco”, curato dalla Messina Social City, si inserisce nell’ambito della proposta progettuale relativa all’ampliamento dell’offerta dei servizi integrativi per l’infanzia nella città di Messina, finanziato attraverso le risorse del Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di educazione ed istruzione, a supporto del Piano di Azione pluriennale (Decreto Lgs. n. 65 del 13/04/2017).