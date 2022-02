5 Febbraio 2022 20:06

Sparatoria a Luzzi, colpi di pistola all’interno di un bar: ferito un 26enne. Indagano le forze dell’ordine

Sabato sera di paura a Luzzi, in provincia di Cosenza, dove un giovane di 26 anni, è stato ferito da colpi di pistola, all’interno di un bar del luogo. Il ragazzo è stato trasportato all’ospedale dell’Annunziata ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul fatto indagano i carabinieri.