Spal-Reggina, Stellone: “cambierò ancora formazione, ma mi basta vedere l’atteggiamento di sabato”

14 Febbraio 2022 15:32

Le parole dell’allenatore amaranto Roberto Stellone alla vigilia di Spal-Reggina di domani (fischio d’inizio ore 18.30)

Neanche il tempo di festeggiare il ritorno alla vittoria che per la Reggina è alle porte un altro scontro diretto. Domani si va a Ferrara, in casa della Spal (fischio d’inizio ore 18.30), che sabato ha incassato un pesante poker a Parma. Alla vigilia della sfida ha parlato ai canali ufficiali l’allenatore amaranto Roberto Stellone: “La vittoria nel derby ci ha dato, oltre alla gioia dei tre punti, un atteggiamento positivo di squadra, di gruppo, di sacrificio – le parole del tecnico – I ragazzi ce l’hanno messa tutta, mi hanno dato ottime risposte e quello spirito bisogna averlo sempre, ben consapevoli che si deve migliorare e lavorare su ciò che è mancato, soprattutto situazioni offensive. Insieme abbiamo fatto 10 allenamenti e bisogna lavorare di squadra, di reparto, di singoli. Abbiamo 6 partite ravvicinate in cui non c’è molto tempo, quindi serve stare attenti dal punto di vista fisico. Più passa il tempo e più sbaglieremo meno, acquisendo certezze. Si deve migliorare nel palleggio, del possesso, ma già basta vedere l’atteggiamento di sabato”.

Sul prossimo avversario: “Contro la Spal l’obiettivo è vincere e sempre quello deve essere. Poi ovviamente serve leggere i momenti della gara. La Spal è una squadra costruita per altre ambizioni, hanno avuto problemi e non vincono da diverso tempo, cambiando anche allenatore. Non stanno attraversando un gran momento ma noi dobbiamo pensare solo a noi stessi e a dare continuità. Dobbiamo tirarci il prima possibile dalla zona calda perché siamo ancora lì”

Modulo e formazione, Stellone conferma quanto detto venerdì: “La formazione che scenderà domani in campo sarà diversa da quella di sabato, non si tratta di bocciature perché la squadra ha giocato bene ma pensiamo anche che si è giocato 48 ore fa, qualcuno non ha recuperato e non può partire dall’inizio. Quei 5-6 che scenderanno in campo daranno il massimo come stanno facendo anche negli allenamenti. La formazione di domani non è un turnover fatto per accontentare qualcuno, ma è il migliore undici possibile. Folorunsho più accentrato? Può ricoprire diversi ruoli, sabato è partito largo, poi ha fatto la mezz’ala e poi la sottopunta. Mentre la difesa a 5 ci è venuta semplice a gara in corso contro il Crotone perché ci veniva facile prenderli coi due quinti, nel primo tempo invece ci siamo messi 4-4-2 e abbiamo rischiato qualcosa in più. Il 5-3-2 nella ripresa ci ha dato copertura ma abbiamo creato poco. Il modulo comunque è relativo, contano i concetti”.

In ultimo, gli indisponibili. In pochi rientrano rispetto a sabato, mentre in quattro vanno out: “Bellomo ha scontato la squalifica – ha spiegato Stellone – mentre indisponibili ci sono Aya, Lombardi ed Ejjaki, che nel giro di 5-6 giorni dovrebbero recuperare. Rivas, Stavropoulos e Lakicevic invece ne avranno per un po’ di più”.