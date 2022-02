Spal-Reggina 1-2: la ribaltano gli amaranto, segna Bianchi! – LIVE

15 Febbraio 2022 19:03

Spal-Reggina, tutti gli aggiornamenti in tempo reale dal Paolo Mazza di Ferrara: formazioni ufficiali, cronaca testuale live e, a fine gara, ricco post partita con tabellino, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti

Una partita surreale, per la Reggina. In un clima e in un momento altrettanto surreali. Neanche il tempo di festeggiare per il ritorno alla vittoria nel derby contro il Crotone, dopo la magia di Montalto, che tutta la città di Reggio Calabria è stata scossa dalla notizia dell’improvviso e grave accusato dal Presidente Gallo nella giornata di ieri, a cui è seguito intervento d’urgenza oggi. Occhi e orecchie tese ad attendere buone nuove, ma la squadra dovrà continuare a mantenere il suo impegno, provando a dare continuità anche alla luce del tour de force contraddistinto tra l’altro da diversi scontri diretti. Dopo Crotone, appunto, Spal oggi e poi Pordenone sabato. StrettoWeb seguirà come sempre la partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale: formazioni ufficiali, cronaca testuale live e, a fine gara, ricco post partita con tabellino, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti.

Spal-Reggina, cronaca testuale live

61′ – Pronto il triplo cambio per la Reggina: entrano Kupisz, Hetemaj e Galabinov per Giraudo, Bianchi e Tumminello.

60′ – LA REGGINA LA RIBALTA, 1-2 A FERRARA! Spal sotto al “Paolo Mazza”: è Bianchi a beffare tutti sul corner battuto da Di Chiara.

57′ – Giallo evitabile per Loiacono, che perde il pallone in zona pericolosa e poi frena la corsa dell’avversario.

51′ – Mancosu da lontanissimo spaventa Micai, che è pero attento a respingere la punizione. Tiro forte ma centrale.

50′ – Altro giallo per la Reggina: Crisetig trattiene l’avversario che si involava in contropiede.

49′ – Assolo personale in contropiede di Folorunsho, che ne salta due ma viene stoppato dopo il tiro. Buona partenza degli amaranto.

46′ – Inizia la ripresa di Spal-Reggina: si riparte dall’1-1.

SECONDO TEMPO

45′ – Si chiude il primo tempo, senza recupero: 1-1 al “Paolo Mazza”, a Mancosu risponde Tumminello.

37′ – Primo giallo anche per la Spal, all’indirizzo di Peda.

33′ – PAREGGIA LA REGGINA! Meritato il gol per gli amaranto, che dopo lo svantaggio avevano iniziato a prendere metri e a creare. Cortinovis lancia nello spazio Giraudo, che si accentra e mette dentro: Tumminello conclude in scivolata, si fa respingere il tiro da Alfonso ma poi ribatte e la mette dentro. Da capire se sia stato lui l’ultimo a toccare oppure il difensore.

31′ – Secondo giallo per la Reggina: Giraudo ammonito dopo un’azione convulsa. Proteste amaranto per un presunto tocco di braccia di un avversario su conclusione dal limite di Cortinovis.

27′ – Prima importante occasione per la Reggina, che inizia a guadagnare metri! Cortinovis si libera bene in area ma stringe troppo il suo destro, che finisce fuori.

23′ – Tiro-cross di Adjapong, Alfonso respinge.

20′ – La Reggina ci prova subito con Tumminello, ma il suo colpo di testa su assist di Giraudo finisce ampiamento fuori.

18′ – Spal-Reggina 1-0, si sblocca il match del “Paolo Mazza” alla prima vera occasione: è Mancosu a mandare in vantaggio i suoi con un fendente sotto l’incrocio. Retroguardia amaranto troppo distratta e passiva, si è fatta beffare a difesa schierata lasciando l’ex Lecce indisturbato ad inserirsi e concludere.

15′ – Primo ammonito del match: Bianchi si becca il giallo per un’entrata in ritardo.

10′ – Fase di studio, le due squadre non pungono al momento.

2′ – Subito Vido dal limite dell’area, su mischia, ma la palla è ampiamente fuori.

1′ – Partiti! Comincia Spal-Reggina.

PRIMO TEMPO

Spal-Reggina, le formazioni ufficiali

E’ quasi tutto pronto per il fischio d’inizio di Spal-Reggina, gara valida per il ventitreesimo turno del campionato di Serie BKT. Stellone rivoluziona tutto, cambia modulo e in attacco sceglie la sorpresa Tumminello. Esordio inoltre dal primo minuto per Giraudo. A centrocampo Bianchi vince il ballottaggio con Hetemaj, sulle fasce dietro dal 1′ Adjapong e Di Chiara. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dei due tecnici:

Spal (4-3-1-2): Alfonso; Peda, Meccariello, Vicari, Celia; Zanellato, Esposito, Mora; Mancosu; Finotto, Vido. A disposizione: Thiam, Crociata, Colombo, Zuculini, Saiani, Capradossi, Almici, Pinato, Da Riva, Rossi, Heidenreich, Latte Lath. Allenatore: Venturato.

Reggina (4-4-1-1): Micai; Adjapong, Loiacono, Cionek, Di Chiara; Folorunsho, Bianchi, Crisetig, Giraudo; Cortinovis; Tumminello. A disposizione: Aglietti, Turati, Amione, Franco, Bellomo, Hetemaj, Kupisz, Denis, Galabinov, Ménez, Montalto. Allenatore: Stellone.

Arbitro: Niccolò Baroni di Firenze. Assistenti: Edoardo Raspollini di Livorno e Gabriele Nuzzi di Valdarno. IV ufficiale: Michele Delrio di Reggio Emilia. VAR: Michael Fabbri di Ravenna. AVAR: Michele Grossi di Frosinone.