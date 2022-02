Reggina, quale formazione contro la Spal? Stellone alle prese con infortuni e gare ravvicinate: le possibili scelte

14 Febbraio 2022 18:24

Spal-Reggina, le possibili scelte del tecnico amaranto Roberto Stellone per il match di domani in terra biancazzurra

Tanti indisponibili, un turnover fisiologico e le partite ravvicinate (ogni tre giorni da qui a inizio marzo). Bel rompicapo per Roberto Stellone: l’allenatore della Reggina, che ha già annunciato che anche domani a Ferrara, in casa della Spal, cambierà formazione, si ritrova comunque a dover fare delle scelte quasi obbligate. In 7 sono fuori, tra cui due difensori centrali potenziali titolari, il lungodegente Rivas, Lakicevic e anche Lombardi, ancora mai sceso neanche un minuto in campo dopo il suo arrivo a gennaio.

Sulla linea difensiva, possibile conferma di almeno tre dei quattro uomini in campo sabato, nella ripresa. E quindi Amione, che ha ben approcciato dopo il suo ingresso al posto di Stavropoulos, potrebbe essere riproposto al fianco di Cionek. Uniche alternative Loiacono (ballottaggio a destra con Adjapong, apparso decisamente sottotono tra Monza e Terni) e il giovane Franco, mentre a sinistra Di Chiara sembrerebbe intoccabile, anche se il nuovo arrivo Giraudo scalpita. In mezzo, solita storia. Per Crisetig dovrebbe valere lo stesso discorso di Di Chiara, con Bianchi pronto a sostituire Hetemaj e uno tra Cortinovis e Folorunsho a fare da collante tra i reparti. Davanti, Menez potrebbe riposare in luogo del rientrante Bellomo, con la corsa a tre per una maglia da centravanti al posto di Montalto, che potrebbe rifiatare. Uno tra Tumminello, Galabinov (si è allenato poco la scorsa settimana) e Denis dovrebbe spuntarla. Poche le alternative sugli esterni: solo Giraudo e Kupisz rappresentano gamba e passo in ampiezza. Di seguito il grafico col possibile undici.