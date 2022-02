Spal-Reggina 1-3, le pagelle di StrettoWeb. Cortinovis serve le Moment a fine gara, Tumminello: “ci sono anch’io”

15 Febbraio 2022 20:50

Spal-Reggina è appena terminata: come di consueto, a fine match, i voti e le pagelle della nostra redazione

Altro ruggito della Reggina, il secondo consecutivo dopo quello nel derby. In un momento delicato, per le condizioni del presidente Gallo, gli amaranto tirano fuori gli artigli e sbancano Ferrara in rimonta per 1-3: dopo il vantaggio di Mancosu, Tumminello, Bianchi e Galabinov firmano il tris. Di seguito le nostre pagelle.

Micai 6 – Sul gol non può nulla, per il resto è quasi uno spettatore.

Adjapong 6 – Senza infamia né lode, ma entra nell’azione dell’1-3 con un grande cambio di gioco per Hetemaj. Si sposta a sinistra dopo l’ingresso di Kupisz e sfrutta la sua duttilità.

Loiacono 6.5 – A destra, al centro, cambia poco. Sostanza e pochi fronzoli. Se avesse qualche centimetro in più, giocherebbe anche in porta…

Cionek 7 – Quando è protetto bene, quando la squadra è ordinata, emerge la sua grande personalità. Prestazione attenta e perfetta, non lascia respiro agli attaccanti. Unica nota stonata il problema muscolare nel finale: speriamo non sia nulla di grave, anche perché la Reggina è in penuria di difensori.

Di Chiara 7.5 – L’azione del pari passa da lui, che serve da terra Cortinovis. Poi il corner per Bianchi è il suo. Insomma, quanta generosità!

Folorunsho 6.5 – Davanti è meno pericoloso del solito, ma è frutto del suo grande lavoro in fase di non possesso, a protezione dei due di centrocampo.

Bianchi 7 – Non la sua miglior partita di sempre, ma quel colpo di testa su corner è prezioso.

Crisetig 6 – Mancosu è dietro, lui non lo vede e non copre, permettendogli l’inserimento. Non è la prima volta che non riesce a leggere le situazioni a difesa schierata. Migliora nella ripresa coprendo bene ogni linea di passaggio.

Giraudo 6.5 – Ottimo esordio per l’esterno. Gamba, corsa, buona spinta e personalità. E’ il suo l’assist a Tumminello. Piacevole sorpresa.

Cortinovis 7.5 – SCATENATO! SCA-TE-NA-TO. Staziona tra le linee e sfiora il gol più volte, ma è solo l’anteprima. Vede il corridoio per Giraudo da cui nasce il pari e poi serve alla grande Galabinov. Finita? No! A fine gara lo si vede servire le Moment ai difensori avversari…

Tumminello 7 – Prima gioia in amaranto nella prima da titolare e dedica alla figlia. Fortunato nel rimpallo ma caparbio nell’avventarsi sul primo pallone su cui Alfonso fa il miracolo. “Fatemi giocare, che i gol li faccio. Ci sono anch’io”, avrà gridato al mondo intero.

All. Stellone 7 – Grandi meriti al nuovo tecnico, che ha semplicemente saputo mettere ordine. Niente spavalderia, inizio timido ma, come un diesel, la squadra esce alla distanza. Oggi, rispetto a Crotone, arrivano tanti gol e non casuali. Ed era da agosto (Reggina-Ternana 3-2, l’unica volta) che non si segnavano tre gol in una partita. Non è un caso.

dal 61′ Hetemaj 6.5 – Mette ordine in mezzo, entra nell’azione del tris.

dal 61′ Galabinov 7 – Il peso non è solo quello della sua stazza, ma anche quello che si è lasciato dietro oggi dietro dopo un digiuno lunghissimo. Tra i più discussi nel periodo peggiore, segna alla sua maniera, di testa.

dal 61′ Kupisz – Gamba e corsa per conservare il vantaggio.

dall’80’ Bellomo s.v.

dall’84’ Amione s.v.