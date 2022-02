Spal-Reggina, i convocati amaranto: tanti indisponibili per Stellone

14 Febbraio 2022 18:06

I convocati del tecnico della Reggina Roberto Stellone per l’importante match di domani in casa della Spal

Sono tanti, molti potenziali titolari e comunque tutti importanti, specialmente alla luce del pazzesco tour de force fino a inizio marzo. Stiamo parlando degli indisponibili in casa Reggina. In vista del match di domani in casa della Spal (fischio d’inizio ore 18:30), Roberto Stellone dovrà fare a meno di numerosi elementi, ben 7 per l’esattezza. Di seguito la lista completa dei convocati del tecnico amaranto.

Portieri: Aglietti, Micai, Turati.

Difensori: Adjapong, Amione, Cionek, Franco, Di Chiara, Giraudo, Loiacono.

Centrocampisti: Bellomo, Bianchi, Cortinovis, Crisetig, Folorunsho, Hetemaj, Kupisz.

Attaccanti: Denis, Galabinov, Ménez, Montalto, Tumminello.

Indisponibili: Aya, Stavropoulos, Lakicevic, Faty, Ejjaki, Rivas, Lombardi.