Spal-Reggina LIVE, le formazioni ufficiali: sorpresa in attacco, esordio per Giraudo

15 Febbraio 2022 17:29

Spal-Reggina, tutti gli aggiornamenti in tempo reale dal Paolo Mazza di Ferrara: formazioni ufficiali, cronaca testuale live e, a fine gara, ricco post partita con tabellino, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti

Una partita surreale, per la Reggina. In un clima e in un momento altrettanto surreali. Neanche il tempo di festeggiare per il ritorno alla vittoria nel derby contro il Crotone, dopo la magia di Montalto, che tutta la città di Reggio Calabria è stata scossa dalla notizia dell’improvviso e grave accusato dal Presidente Gallo nella giornata di ieri, a cui è seguito intervento d’urgenza oggi. Occhi e orecchie tese ad attendere buone nuove, ma la squadra dovrà continuare a mantenere il suo impegno, provando a dare continuità anche alla luce del tour de force contraddistinto tra l’altro da diversi scontri diretti. Dopo Crotone, appunto, Spal oggi e poi Pordenone sabato. StrettoWeb seguirà come sempre la partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale: formazioni ufficiali, cronaca testuale live e, a fine gara, ricco post partita con tabellino, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti.

Spal-Reggina, le formazioni ufficiali

E’ quasi tutto pronto per il fischio d’inizio di Spal-Reggina, gara valida per il ventitreesimo turno del campionato di Serie BKT. Stellone rivoluziona tutto, cambia modulo e in attacco sceglie la sorpresa Tumminello. Esordio inoltre dal primo minuto per Giraudo. A centrocampo Bianchi vince il ballottaggio con Hetemaj, sulle fasce dietro dal 1′ Adjapong e Di Chiara. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dei due tecnici:

SPAL (4-3-1-2): Alfonso; Peda, Meccariello, Vicari, Celia; Zanellato, Esposito, Mora; Mancosu; Finotto, Vido. A disposizione: Thiam, Crociata, Colombo, Zuculini, Saiani, Capradossi, Almici, Pinato, Da Riva, Rossi, Heidenreich, Latte Lath. Allenatore: Venturato.

Reggina (4-4-1-1): Micai; Adjapong, Loiacono, Cionek, Di Chiara; Folorunsho, Bianchi, Crisetig, Giraudo; Cortinovis; Tumminello. A disposizione: Aglietti, Turati, Amione, Franco, Bellomo, Hetemaj, Kupisz, Denis, Galabinov, Ménez, Montalto. Allenatore: Stellone.

Arbitro: Niccolò Baroni di Firenze. Assistenti: Edoardo Raspollini di Livorno e Gabriele Nuzzi di Valdarno. IV ufficiale: Michele Delrio di Reggio Emilia. VAR: Michael Fabbri di Ravenna. AVAR: Michele Grossi di Frosinone.