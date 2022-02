Presidente Gallo, questa è per te! La Reggina ruggisce ancora, Spal piegata in trasferta per 1-3

15 Febbraio 2022 20:12

Spal-Reggina, tutti gli aggiornamenti in tempo reale dal Paolo Mazza di Ferrara: formazioni ufficiali, cronaca testuale live e, a fine gara, ricco post partita con tabellino, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti

Un’altra vittoria pesantissima, in un altro scontro diretto. Ma è una vittoria diversa, speciale, in un momento delicatissimo per la Reggio Calabria calcistica e non solo. La Reggina batte la Spal a domicilio, ottenendo il secondo successo consecutivo in rimonta a Ferrara, e lo fa anche e soprattutto per il suo Presidente, Luca Gallo, oggi operato d’urgenza dopo il grave malore subito ieri.

Questa volta, per gli amaranto, non solo il successo, ma anche la prestazione. Fase di studio iniziale, Reggina timida, ma dopo il vantaggio di Mancosu la squadra di Stellone si sblocca, e si scatena. Cortinovis, si scatena. E’ lui il migliore in campo. Fa partire l’azione del pari, che passa da Giraudo e si conclude con Tumminello, e poi offre l’assist a Galabinov per l’1-3. In mezzo, il vantaggio su angolo di Bianchi. La squadra amaranto adesso si rilancia e può guardare con fiducia al tour de force fino a inizio marzo.

Questa la classifica dopo le gare delle 18.30, buon balzo degli amaranto.

CREMONESE 44 LECCE 42 PISA 42 MONZA 41 BRESCIA 40 FROSINONE 37 BENEVENTO 37 PERUGIA 37 CITTADELLA 35 ASCOLI 33 REGGINA 29 PARMA 28 COMO 28 TERNANA 28 SPAL 23 ALESSANDRIA 22 COSENZA 19 CROTONE 14 VICENZA 13 PORDENONE 12

Spal-Reggina, il tabellino

Marcatori: 19′ Mancosu (S), 34′ Tumminello (R), 60′ Bianchi (R), 78′ Galabinov (R),

SPAL (4-3-1-2): Alfonso; Peda (63′ Almici), Meccariello, Vicari, Celia; Zanellato, Esposito (80′ Crociata), Mora (63′ Pinato); Mancosu; Finotto (63′ Colombo), Vido (76′ Rossi). A disposizione: Thiam, Zuculini, Saiani, Capradossi, Da Riva, Heidenreich, Latte Lath. Allenatore: Venturato.

Reggina (3-5-1-1): Micai; Loiacono, Cionek (84′ Amione), Di Chiara; Adjapong, Bianchi (62′ Hetemaj), Crisetig, Cortinovis (80′ Bellomo), Giraudo (62′ Kupisz); Folorunsho; Tumminello (62′ Galabinov). A disposizione: Aglietti, Turati, Franco, Denis, Ménez, Montalto. Allenatore: Stellone.

Arbitro: Niccolò Baroni di Firenze. Assistenti: Edoardo Raspollini di Livorno e Gabriele Nuzzi di Valdarno. IV ufficiale: Michele Delrio di Reggio Emilia. VAR: Michael Fabbri di Ravenna. AVAR: Michele Grossi di Frosinone.

Note – Spettatori 3 584, di cui 152 ospiti. Ammoniti: Bianchi (R), Giraudo (R), Peda (S), Crisetig (R), Loiacono (R), Meccariello (S), Bellomo (R). Calci d’angolo: 3-3. Recupero: 5’st.

Spal-Reggina, cronaca testuale live

90’+5 – Finisce così: la Reggina sbanca Ferrara per 1-3.

90′ – Sono 5 i minuti di recupero.

87′ – La Reggina difende il doppio vantaggio, tutti “in the box” in questi ultimi minuti.

78′ – E SONO TREEEE! LA REGGINA NE FA UN ALTRO A FERRARA! Grande apertura di Adjapong verso Hetemaj, che subisce fallo, ma il vantaggio premia un Cortinovis scatenato, il quale mette in mezzo per Galabinov. Il bulgaro torna al gol dopo un digiuno lungo mesi.

71′ – CHE OCCASIONE PER LA REGGINA! Cortinovis scappa via in contropiede e prova il tiro a giro dal limite: sfera ad un soffio dal palo.

61′ – Pronto il triplo cambio per la Reggina: entrano Kupisz, Hetemaj e Galabinov per Giraudo, Bianchi e Tumminello.

60′ – LA REGGINA LA RIBALTA, 1-2 A FERRARA! Spal sotto al “Paolo Mazza”: è Bianchi a beffare tutti sul corner battuto da Di Chiara.

57′ – Giallo evitabile per Loiacono, che perde il pallone in zona pericolosa e poi frena la corsa dell’avversario.

51′ – Mancosu da lontanissimo spaventa Micai, che è pero attento a respingere la punizione. Tiro forte ma centrale.

50′ – Altro giallo per la Reggina: Crisetig trattiene l’avversario che si involava in contropiede.

49′ – Assolo personale in contropiede di Folorunsho, che ne salta due ma viene stoppato dopo il tiro. Buona partenza degli amaranto.

46′ – Inizia la ripresa di Spal-Reggina: si riparte dall’1-1.

SECONDO TEMPO

45′ – Si chiude il primo tempo, senza recupero: 1-1 al “Paolo Mazza”, a Mancosu risponde Tumminello.

37′ – Primo giallo anche per la Spal, all’indirizzo di Peda.

33′ – PAREGGIA LA REGGINA! Meritato il gol per gli amaranto, che dopo lo svantaggio avevano iniziato a prendere metri e a creare. Cortinovis lancia nello spazio Giraudo, che si accentra e mette dentro: Tumminello conclude in scivolata, si fa respingere il tiro da Alfonso ma poi ribatte e la mette dentro. Da capire se sia stato lui l’ultimo a toccare oppure il difensore.

31′ – Secondo giallo per la Reggina: Giraudo ammonito dopo un’azione convulsa. Proteste amaranto per un presunto tocco di braccia di un avversario su conclusione dal limite di Cortinovis.

27′ – Prima importante occasione per la Reggina, che inizia a guadagnare metri! Cortinovis si libera bene in area ma stringe troppo il suo destro, che finisce fuori.

23′ – Tiro-cross di Adjapong, Alfonso respinge.

20′ – La Reggina ci prova subito con Tumminello, ma il suo colpo di testa su assist di Giraudo finisce ampiamento fuori.

18′ – Spal-Reggina 1-0, si sblocca il match del “Paolo Mazza” alla prima vera occasione: è Mancosu a mandare in vantaggio i suoi con un fendente sotto l’incrocio. Retroguardia amaranto troppo distratta e passiva, si è fatta beffare a difesa schierata lasciando l’ex Lecce indisturbato ad inserirsi e concludere.

15′ – Primo ammonito del match: Bianchi si becca il giallo per un’entrata in ritardo.

10′ – Fase di studio, le due squadre non pungono al momento.

2′ – Subito Vido dal limite dell’area, su mischia, ma la palla è ampiamente fuori.

1′ – Partiti! Comincia Spal-Reggina.

PRIMO TEMPO

Spal-Reggina, le formazioni ufficiali

E’ quasi tutto pronto per il fischio d’inizio di Spal-Reggina, gara valida per il ventitreesimo turno del campionato di Serie BKT. Stellone rivoluziona tutto, cambia modulo e in attacco sceglie la sorpresa Tumminello. Esordio inoltre dal primo minuto per Giraudo. A centrocampo Bianchi vince il ballottaggio con Hetemaj, sulle fasce dietro dal 1′ Adjapong e Di Chiara. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dei due tecnici:

Spal (4-3-1-2): Alfonso; Peda, Meccariello, Vicari, Celia; Zanellato, Esposito, Mora; Mancosu; Finotto, Vido. A disposizione: Thiam, Crociata, Colombo, Zuculini, Saiani, Capradossi, Almici, Pinato, Da Riva, Rossi, Heidenreich, Latte Lath. Allenatore: Venturato.

Reggina (4-4-1-1): Micai; Adjapong, Loiacono, Cionek, Di Chiara; Folorunsho, Bianchi, Crisetig, Giraudo; Cortinovis; Tumminello. A disposizione: Aglietti, Turati, Amione, Franco, Bellomo, Hetemaj, Kupisz, Denis, Galabinov, Ménez, Montalto. Allenatore: Stellone.

Arbitro: Niccolò Baroni di Firenze. Assistenti: Edoardo Raspollini di Livorno e Gabriele Nuzzi di Valdarno. IV ufficiale: Michele Delrio di Reggio Emilia. VAR: Michael Fabbri di Ravenna. AVAR: Michele Grossi di Frosinone.