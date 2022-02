Sovraffollamento delle carceri, Liozzo (Lega): “in Calabria situazione drammatica”

7 Febbraio 2022 11:33

Secondo la capogruppo leghista in Consiglio regionale della Calabria bisogna restare vigili sul tema e va “affrontato rispettando i principi cardine della nostra carta costituzionale”

“Il sovraffollamento delle carceri in Italia, come ribadito anche dal presidente Mattarella, è inaccettabile e mette a serio rischio il principio di riabilitazione e rieducazione della pena e la sicurezza della polizia penitenziaria”. Così la capogruppo della Lega in Consiglio regionale della Calabria, Simona Loizzo. “Anche in Calabria – spiega – esiste questa emergenza che non ha nulla a che fare con il principio della certezza della pena e che favorisce le recidive, soprattutto per i più giovani. È indispensabile attivare le pene alternative e i lavori di pubblica utilità per alcune forme di detenzione – dice Loizzo – e intervenire anche con gli strumenti legislativi più adatti. C’è anche bisogno della costruzione di nuove carceri e ci aspettiamo delle novità in questo senso da parte del ministro Cartabia”.

“Il sovraffollamento – afferma – è ancora più drammatico nel periodo del Covid, con conseguenze immaginabili sia per i detenuti che per gli agenti. Siamo vigili su questo problema – conclude Loizzo – che va affrontato rispettando i principi cardine della nostra carta costituzionale”.