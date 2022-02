Sondaggio Euromedia, la corsa al Quirinale sbaraglia i DATI: boom FdI, in calo tutti gli altri grandi partiti

2 Febbraio 2022 16:15

Per quanto riguarda i leader crollano Matteo Salvini (-5,3), Giuseppe Conte (-5,2) e Silvio Berlusconi (-2,1)

Sono stati diffusi oggi i dati del nuovo sondaggio Euromedia per La Stampa, riguardante intenzioni di voto e fiducia nei leader. Le statistiche sono ovviamente molto influenzate dalle ultime votazioni riguardanti il Presidente della Repubblica. Partiamo dal dato riguardante l’esecutivo e il Premier: la fiducia nei confronti di Mario Draghi si attesta al 52,1%, in calo di quasi quattro punti rispetto ad un mese fa. Cala anche la fiducia nel governo (-3,5). Tra i leader crollano Matteo Salvini (-5,3), Giuseppe Conte (-5,2) e Silvio Berlusconi (-2,1). Calano anche Enrico Letta e Luigi di Maio. Cresce la fiducia per Giorgia Meloni (+2,7) e Matteo Renzi (+4,2). Passiamo al dato sui partiti: boom di Fratelli d’Italia (+2,2), crescono anche Italia Viva (+0,7) e i Verdi (+0,3). Male invece la Lega (-1,8), il Partito Democratico (-0,8) e Forza Italia (-0,8). Giù anche Azione che perde sette decimali.

Questa la situazione aggiornata sulle coalizioni:

Centrodestra: 46,4% (-0,8)

Partiti centristi: 7,1% (=)

Centrosinistra: 41,7% (-0,4)

Di seguito trovate il grafico riguardante l’andamento storico dei partiti secondo Euromedia: