A 16 centesimi dalla leggenda: Sofia Goggia argento a Pechino 2022, impresa sfiorata a 23 giorni dall’infortunio

15 Febbraio 2022 11:20

Sofia Goggia vince l’argento nella discesa libera di sci alpino alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022: la sciatrice bergamasca viene superata, di appena 16 centesimi, dalla svizzera Suter. Completa il podio l’altra azzurra Nadia Delago

Distorsione al ginocchio sinistro, parziale lesione del legamento crociato e microfrattura del perone. Il tutto a poche settimane dalle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Tradotto: probabile addio al sogno olimpico, sicuro addio a una medaglia. A meno che l’atleta in questione non sia Sofia Goggia. L’atleta azzurra non ha perso neanche un secondo nel risollevarsi dopo la brutta caduta di Cortina. La sciatrice bergamasca ha fatto all-in nella prova odierna della discesa libera di sci alpino, portandosi a casa una straordinaria medaglia d’argento. A 23 giorni dall’infortunio, la campionessa in carica si è presentata con il pettorale numero 13, lo stesso della caduta di Cortina, per dare uno schiaffo anche alla cattiva sorte. Al termine della prova il suo nome era il primo in classifica, seppur 4 minuti dopo una straordinaria Corinne Suter le abbia tolto l’oro per appena 16 centesimi. Bronzo per l’altra azzurro, Nadia Delago, che completa il podio.