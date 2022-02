Soccorso alpino e speleologico: corso concluso in Calabria, formati nuovi tecnici di ricerca

1 Febbraio 2022 12:50

Concluso nei giorni scorsi, presso il centro di formazione regionale del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria a Frascineto (CS), il Corso Interregionale per l’acquisizione della qualifica di Tecnico di Ricerca (TeR), realizzato dalla SNADOS (Scuola Nazionale Direttori di Operazioni di Soccorso del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico – CNSAS), che ha formato nuovi soccorritori provenienti dai servizi regionali di Calabria, Basilicata e Campania del CNSAS. La figura del TeR affianca il Coordinatore delle Operazioni di ricerca (COR) per realizzare strategie volte al ritrovamento delle persone disperse. Ricordiamo che, la ricerca di una persona dispersa o scomparsa è tra gli interventi più complessi che fa parte delle attività del Soccorso Alpino e Speleologico. Gli argomenti affrontati durante il corso, iniziato nel weekend del 12-13-14 novembre 2021 e concluso con il weekend del 28-29-30 dicembre 2022, hanno spaziato dalla organizzazione del Centro di Coordinamento di Ricerca (CCR) alla gestione del personale e delle risorse durante le operazioni di ricerca in ambiente impervio e montano; dai sistemi di geolocalizzazione dei tecnici durante le battute delle aree alla gestione delle comunicazioni; dalla spiegazione delle normative e delle leggi dello Stato all’individuazione delle zone e aree di ricerca tramite cartografia cartacea e digitale con l’ausilio di G.E.Co (Gestione Eventi Complessi), software sviluppato dal CNSAS. L’intenso percorso formativo si è svolto interamente in aula alla presenza di una attenta commissione formata da un Coordinatore di Ricerca Formatore – CORF, indicato dalla SNADOS, e due COR appartenenti al Soccorso Alpino e Speleologico Calabria. Ringraziamenti al corpo docente e a tutti i partecipanti per la motivazione e la passione dimostrate durante tutto il corso.