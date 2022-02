Siracusano (FI) incontra Cingolani per un confronto sulla raffineria di Milazzo

2 Febbraio 2022 16:52

Siracusano (FI): “in queste settimane ho avuto conferma della concretezza di Cingolani, che oggi ho avuto il piacere di incontrare, per un confronto sulla raffineria di Milazzo”

“È inammissibile quanto fatto da alcuni pseudo ambientalisti che, senza motivi apparenti, hanno imbrattato di vernice alcune pareti del Ministero per la Transizione ecologica. Esprimo sincera solidarietà al ministro Roberto Cingolani, ai dirigenti e ai funzionari del Mite, vittime di questa delirante intimidazione”, è quanto afferma Matilde Siracusano, deputata messinese di Forza Italia. “Ringrazio il ministro per l’ottimo lavoro che sta portando avanti, lontano anni luce da possibili condizionamenti ideologici che non farebbero certo bene a chi deve governare una materia così delicata tanto per la salvaguardia dell’ambiente quanto per la crescita economica del Paese. In queste settimane ho avuto conferma della concretezza di Cingolani, che oggi ho avuto il piacere di incontrare, per un confronto sulla raffineria di Milazzo, insieme alle senatrici di Forza Italia Urania Papatheu e Alessandra Gallone, al capogruppo azzurro presso l’Assemblea regionale siciliana, Tommaso Calderone, e ai sindaci di Milazzo e San Filippo del Mela, Pippo Midili e Gianni Pino. Grazie per la sensibilità e per l’attenzione dimostrate nei confronti del messinese e del Mezzogiorno, aree del Paese che potrebbero rappresentare una risorsa in più per uno sviluppo sostenibile ma al passo con i tempi”, conclude Siracusano.