Siracusa, ritrovati resti di un cranio in una grotta: potrebbero appartenere all’epoca preistorica

18 Febbraio 2022 12:28

Resti umani ritrovati, in una grotta, dai carabinieri della stazione di Ortigia a Siracusa: potrebbe trattarsi di una sepoltura risalente all’epoca preistorica

I carabinieri della stazione di Ortigia a Siracusa, in seguito alla segnalazione di un cittadino, hanno ritrovato alcuni resti, apparentemente umani, in una grotta nella zona della “Pillirina”. L’uomo, durante uno dei trekking effettuati in zona, è entrato in una grotta e ha notato una calotta cranica, due conchiglie e altri presunti minuscoli frammenti di cranio, segnalando il tutto ai militari. Un archeologo ha confermato che potrebbero essere resti umani facenti parte di un’antica sepoltura preistorica (a causa della presenza delle conchiglie). Sono intervenuti i carabinieri della sezione tutela patrimonio culturale e un antropologo della soprintendenza Beni Culturali di Siracusa che hanno prelevato il materiale per effettuare indagini più approfondite.