Sinistra: Scotto, ‘anche noi a ‘Visione comune’, ci sarò il 19 marzo con Schlein ed altri’

21 Febbraio 2022 19:21

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – “Ci sarò anche io. Che milito in un partito e sono orgoglioso di fare tutti i giorni politica con la mia comunità di Articolo Uno. Penso che laddove si parla di idee e di battaglie per un nuovo campo progressista è giusto esserci e partecipare. E lavorerò perché l’assemblea riesca insieme a Elly Schlein, Alessandro Zan, Rossella Muroni, Pierfrancesco Majorino, Sandro Ruotolo e tanti altri. Servono tanti semi per battere la destra”. Lo scrive su Facebook Arturo Scotto, coordinatore politico nazionale di Articolo Uno.

“Siamo già in tante e tanti, trasversalmente alle forze sociali e politiche, a condividere una visione comune, che tenga insieme la giustizia sociale e climatica. Incontriamoci, discutiamone, proviamo a unire gli sforzi su battaglie comuni e proposte concrete. Ci diamo un appuntamento collettivo per il 19 marzo, vi aspettiamo! Per partecipare all’evento registratevi qui: visionecomune.net”.