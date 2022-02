Sindaco aggredito in Calabria, il sindaco di Dasà malmenato da 4 persone

17 Febbraio 2022 09:24

Sarebbero state quattro le persone che ieri pomeriggio hanno aggredito il sindaco di Dasà, Raffaele Scaturchio all’interno del Comune

Violenza al comune di Dasà, in provincia di Vibo Valentia, dove il sindaco Raffaele Scaturchio, sarebbe stato aggredito da 4 persone all’interno del comune. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine ed un’ambulanza. Non si conoscono al momento i motivi dell’aggressione sul quale si sta indagando.

Sindaco aggredito in Calabria, Occhiuto: “violenza inqualificabile”

“Sincera solidarietà, mia personale e da parte della Regione Calabria, al sindaco di Dasà, Raffaele Scaturchio, vittima di un inqualificabile atto di violenza. Siamo vicini alla cittadina vibonese. Che gli aggressori vengano al più presto individuati e assicurati alla giustizia”. Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

Sindaco aggredito in Calabria, Mancuso: “gesto intollerabile”

“Gesti e atti di sopraffazione intollerabili i cui autori ci si augura siano rapidamente individuati e posti davanti alle loro gravi responsabilità. Esprimo la solidarietà del Consiglio regionale – afferma il presidente Filippo Mancuso – al sindaco di Dasà Raffaele Scaturchio, vittima di un’aggressione che per le offese arrecate alla sua persona, al suo ruolo di primo cittadino e all’Istituzione che rappresenta, suscitano disapprovazione e sdegno nella comunità calabrese”.

Sindaco aggredito in Calabria: la solidarietà dell’assessore regionale Varì

“Esprimo piena solidarietà al Sindaco di Dasá, Raffaele Scaturchio, per l’ignobile aggressione di cui é stato vittima. Spero che il Sindaco possa rimettersi a breve e tornare ad occuparsi della sua comunità e che i delinquenti autori del vile gesto siano presto individuati e puniti. É intollerabile dover assistere a tali episodi di inaudita violenza, sono indignato”. È quanto espresso dall’assessore regionale allo Sviluppo economico e Attrattori culturali, Rosario Varì.

Sindaco aggredito in Calabria: la solidarietà del sindaco di Vibo Valentia

“A nome mio personale e della mia città e di tutti gli altri sindaci della provincia di Vibo Valentia esprimo, senza nessun indugio, ferma e assoluta condanna per il gravissimo episodio accaduto nel pomeriggio ai danni del primo cittadino di Dasà, l’amico Raffaele Scaturchio, che è stato vigliaccamente e brutalmente colpito nell’esercizio del suo mandato nella casa comunale mentre era intento a lavorare per la sua gente. La nostra solidarietà al sindaco si estende a tutta la comunità di Dasà per il gesto vigliacco e assurdo che ha visto l’esplosione di una violenza inaudita anche ai danni della casa comunale”, afferma Maria Limardo, sindaco di Vibo Valentia.

Sindaco aggredito in Calabria, Nesci: “solidarietà a Scaturchio per la barbara aggressione”

“Tutta la mia solidarietà al sindaco di Dasà Raffaele Scaturchio, rimasto ferito a causa di una barbara aggressione all’interno degli uffici comunali ad opera di quattro persone. Un atto di violenza inaudito e intollerabile, che si consuma nei confronti di amministratore locale impegnato a lavorare per il territorio, ancor più grave alla luce dell’ipotesi che sarebbe scaturito dal recente sostegno del sindaco alla stazione dei Carabinieri di Arena. Esprimo il vivo apprezzamento per il lavoro svolto ogni giorno dalle nostre Forze dell’ordine e auspico che i vili aggressori vengano identificati quanto prima. Al sindaco Scaturchio e a tutta la comunità di Dasà va la nostra piena vicinanza”. Lo dichiara la Sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale Dalila Nesci.