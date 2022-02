Covid in Sicilia, prosegue il calo dei ricoveri: vicino il passaggio in “zona gialla”

4 Febbraio 2022 17:54

Mentre per i reparti il tasso di saturazione è ancora superiore al 30%, quello in terapia intensiva è ora al 16,2%, quindi al di sotto della soglia limite del 20% che assegna la “zona arancione”

La Sicilia potrebbe tornare presto in zona gialla. Il passaggio dovrebbe essere ormai imminente, dettato dal graduale miglioramento della situazione epidemiologica. L’Isola, in “zona arancione” da due settimane, già da lunedì dovrebbe tornare in fascia di basso rischio. Di fatto, nonostante i governatori chiedessero una modifica alle normative, con il nuovo Decreto è stato confermato il sistema a colori per le Regioni. Nel frattempo, i dati Covid registrati nell’Isola sono nettamente più confortanti: dal bollettino odierno sono risultati 7.057 nuovi casi positivi su 43.692 tamponi processati, mentre negli ospedali soltanto lo 0,05% è in terapia intensiva, lo 0,54% occupa un posto letto nei reparti ordinari. Al momento sull’Isola quindi i contagi sono stabili, mentre da un punto di vista dei ricoveri ci sono 1.425 (-42 oggi) ricoverati nel reparto con 133 (-7) in terapia intensiva. Il dato che dovrebbe far scattare l’ennesimo ritorno in “zona gialla” per l’Isola già dall’inizio della prossima settimana è, tuttavia, un altro: quello relativo all’occupazione delle terapie intensive. Il tasso di saturazione è ora al 16,2%, al di sotto della soglia limite del 20%.