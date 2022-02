Sicilia, SS640: aperto il traffico al bypass di Caltanissetta. Cancelleri: “continueranno i lavori in galleria con meno disagi per la città”

24 Febbraio 2022 13:05

Il Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, On. Giancarlo Cancelleri, presente all’apertura della bretella che collega la vecchia SS 640 con la nuova SS640

Questa mattina, il Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili On. Giancarlo Cancelleri presente all’apertura della bretella che collega la vecchia SS 640 con la nuova SS640, in Sicilia. “Oggi un altro importante passo avanti per la SS640. Dopo tante controversie e problematiche che hanno rallentato e bloccato questo cantiere, con tanti sforzi, ricominciamo a vedere il completamento di importanti fasi dei lavori. I cantieri su questa infrastruttura procedono ed io, come sempre sono presente ad ogni avanzamento per garantire l’esecuzione degli stessi e raccontare al territorio che quest’opera sarà presto consegnata”, dichiara il Sottosegretario Giancarlo Cancelleri.

“Questa bretella è una strada alternativa che permetterà il transito del traffico. Finalmente liberiamo la città e presto inizieremo i lavori di ripristino di Via Borremans. L’obiettivo continua ad essere quello di non fermare più i lavori fino a consegnare l’opera completa”, continua il Sottosegretario. “Questa soluzione, condivisa e studiata con Anas raccoglie oggi i suoi frutti e ne sono molto orgoglioso”, conclude Cancelleri.