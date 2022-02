Sicilia, Siracusano: “il governo ignora i precari siciliani e boccia un mio emendamento per la stabilizzazione dei lavoratori”

17 Febbraio 2022 18:51

Sicilia, Siracusano: “il governo ignora i precari siciliani e inspiegabilmente boccia un mio emendamento al Milleproroghe per la stabilizzazione dei lavoratori dell’isola impiegati in attività socialmente utili”

“Il governo ignora i precari siciliani e inspiegabilmente boccia un mio emendamento al Milleproroghe per la stabilizzazione dei lavoratori dell’isola impiegati in attività socialmente utili”. Così Matilde Siracusano, deputata siciliana di Forza Italia. “Alcune strutture dell’esecutivo hanno messo sin da subito i bastoni tra le ruote, la maggioranza in queste ore ha fatto il resto. Ho provato, tramite una riformulazione, ad ottenere per gli Asu almeno l’aumento del salario, fino ad una cifra dignitosa. Niente, ho trovato solo un muro di gomma. Ringrazio la Funzione pubblica, che ha espresso parere favorevole, ma oggi il governo ha fatto un grave passo indietro rifiutandosi di riconoscere storie di vita e professionalità ventennali”, conclude Siacusano.