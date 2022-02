La Sicilia chiama, la Puglia risponde: ancora disagi sulla A18 Messina-Catania, ma la protesta dei camionisti si accende in tutta Italia

22 Febbraio 2022 11:55

La categoria degli autotrasportatori ha subito aumenti pari al 30% sia sul carburante sia sul costo del traghetto nello Stretto di Messina: “non è possibile scaricare sui committenti questi rincari, soprattutto riguardo alla filiera ortofrutticola”. La risposta del presidente Musumeci e dell’assessore Falcone è arrivata, ma potrebbe non bastare per placare le proteste

E’ proseguita per tutta la notte la protesta degli autotrasportatori catanesi che si sono organizzati per bloccare il traffico, seguiti dai colleghi in tutta la Sicilia. Camion e trattori si sono riversati nelle strade e autostrade dell’isola, tra Avola, Gela, Termini Imerese, Tremestieri etneo, Catania e nelle vicinanze dello Stretto di Messina. Si tratta di gruppi autonomi di autotrasportatori che protestano contro il rincaro dei costi del carburante, ma anche con norme anti-Covid e Green Pass. Il Casello di San Gregorio dell’autostrada A18 Catania-Messina è ancora bloccato. Tra ieri sera e la notte scorsa ignoti hanno bloccato tre camion, due lungo la A19 Palermo-Catania e uno alla Zona Industriale di Catania: hanno costretto gli autisti a fermarsi e hanno tagliato i pneumatici dei loro mezzi. Su questi episodi, che non è certo siano collegati alla protesta, indaga la polizia.

“Stanno bloccando i cittadini, invitandoli a fermarsi. La situazione è ormai incontrollabile, la rabbia degli autotrasportatori per il caro carburante ha portato all’esasperazione: presidi di gruppi autonomi bloccano le strade mettendo di traverso trattori e camion e impedendo a chi vuole transitare di proseguire – spiega Salvatore Bella, segretario regionale di Conftrasporti Sicilia – . Si spera vivamente che oggi all’incontro con il viceministro Bellanova si configuri un’apertura per rasserenare gli animi, mettendo a disposizione fondi adeguati ad aiutare concretamente le imprese a sostenere l’impennata dei costi. Diversamente la situazione non potrà che peggiorare sfociando in una guerriglia sociale con gravi danni anche alla filiera agroalimentare perché i prodotti deperibili non potranno essere spediti. Potrebbero arrivare nelle strade siciliane oltre 10 mila camion”.

“Il Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e l’Assessore Marco Falcone – prosegue – hanno dichiarato che la Regione ha stanziato 10 mln subito spendibili per il recupero parziale del costo per l’attraversamento dello Stretto di Messina e hanno auspicato che il Governo nazionale faccia la sua parte. La nostra categoria ha subito aumenti pari al 30% sia sul carburante sia sul costo del traghetto, non è possibile scaricare sui committenti questi rincari, soprattutto riguardo alla filiera ortofrutticola. Per queste motivazioni chiediamo uno sforzo al governo nazionale per evitare ulteriori peggiori conseguenze”, conclude Bella.

E se la Sicilia dà il via alle proteste, il resto non si può dire per le altre Regioni. Anche in Puglia i camionisti sono arrivati alla spicciolata e con volantini e inviti verbali ai loro colleghi hanno accumulato adesioni e nuovi mezzi da aggiungere al blocco. Le associazioni di categoria frenano, ma il movimento va avanti. Da Foggia sono partite le proteste, che poi sono passate anche da Cerignola, Canosa, Corato, Ruvo e Altamura. Gli autotrasportatori si dichiarano allo stremo a causa del caro benzina e minacciano uno stop di almeno una settimana con il rischio di bloccare le strade, è una situazione ormai che riguarda tutto il Paese.