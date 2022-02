Sicilia: morto a Palermo l’ex magistrato Alberto di Pisa, sarà sepolto in Calabria

4 Febbraio 2022 11:06

Era ricoverato per una grave malattia

È morto nella notte a Palermo l’ex magistrato Alberto Di Pisa. Ricoverato all’ospedale Cervello per una grave malattia, ieri pomeriggio era stato dimesso ed era tornato nella sua abitazione. Di Pisa – che negli ultimi anni della sua carriera aveva guidato le procure di Termini Imerese e Marsala, lasciando poi la toga per raggiunti limiti di età – fu componente del pool antimafia di Palermo che istruì il maxi processo. Nell’estate del 1989 fu accusato di essere il ‘corvo’ autore dei messaggi anonimi che presero di mira, tra gli altri, Giovanni Falcone: condannato in primo grado, fu poi assolto. Per sua volontà sarà sepolto a Rizzuti, in Calabria, nella cappella della famiglia della moglie.

“Esprimo il cordoglio del governo regionale per la morte del giudice Alberto Di Pisa, ex procuratore di Marsala, membro del pool antimafia e tra i magistrati del maxiprocesso di Palermo. Con lui scompare un illustre giurista da sempre in prima linea nel contrasto alla criminalità organizzata. L’ho conosciuto subito dopo il mio insediamento a Palazzo Orleans e, avendone apprezzato il rigore morale e la competenza amministrativa, l’ho nominato commissario straordinario del Libero consorzio di Agrigento, dove ha profuso con tenacia il proprio impegno. Alla famiglia del magistrato va il mio più sentito cordoglio, al quale unisco la vicinanza della comunità siciliana”, ha scritto sui social il Presidente Nello Musumeci.