Sicilia, guarisce dal Covid a 102 anni e il suo primo pensiero va alla nipote: “voglio vederla, ditemi dov’è?”

25 Febbraio 2022 11:15

“Voglio vedere mia nipote, dov’è?”. E’ stato questo il primo pensiero di una anziana signora di 102 anni, non appena guarita dal covid-19. La donna è stata dimessa un paio di giorni fa dall’ospedale civico di Partinico, in provincia di Palermo, dove è rimasta ricoverata per 8 giorni a causa di problematiche legate all’infezione. Le sue prime parole sono state: “sono stanca, voglio riposare. Voglio vedere mia nipote e sapere dove si trova”. Il personale medico e infermieristico l’ha accudita provando a darle un conforto anche psicologico. “Non è facile – evidenzia l’equipe medica del nosocomio partinicese – riuscire a superare questi momenti a questa età. Anche il dover stare lontani dai propri affetti può avere un suo peso specifico”.