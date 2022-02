Sicilia, condannata a 30 anni perchè uccise il marito: è ai domiciliari perché ha avuto un bimbo, protestano i parenti della vittima

23 Febbraio 2022 23:10

Ha avvelenato il marito nel gennaio 2019 ma non è in carcere. Nonostante una condanna a 30 anni per avere ucciso il compagno, Sebastiano Rosella Musico, Loredana Graziano, che si è sempre detta innocente, non andrà in carcere. Questa la decisione del gip di Termini Imerese che ha processato la donna con il rito abbreviato.

Le indagini dei carabinieri, coordinate dal Procuratore di Termini Imerese, e l’autopsia accertarono che l’uomo è morto per avvelenamento. A dare una svolta alle indagini anche le dichiarazioni dell’ex amante della donna, che l’aveva accusata di avergli confidato il delitto. A spingerla sarebbe stata la voglia di cambiare vita e il desiderio di avere il figlio che la vittima non poteva darle. Movente confermato da numerose intercettazioni. La donna, che frattanto ha avuto una figlia da un terzo uomo, ha ottenuto dal giudice i domiciliari. “Sono pochi 30 anni di carcere per un omicidio così brutale e premeditato”, affermano i familiari di Sebastiano. “Loredana ha assassinato mio figlio – rimarca la madre della vittima- nessuna pena applicata dal giudizio degli uomini potra’ restituirmelo, ma il mio cuore di madre sarebbe meno affranto se la responsabile scontasse una pena adeguata alla sua condotta assurda e selvaggia”. “La battaglia per la tutela delle ragioni della famiglia Rosella Musico – spiegano i legali della famiglia Salvatore Sanso e e Salvatore De Lisi – non finisce oggi, continuerà certamente in appello dove riteniamo di far valere la richiesta, già formulata in primo grado, di nuove contestazioni suppletive di responsabilità dell’imputata per un congruo aggravamento di pena”.