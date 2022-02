Sicilia: “affitto appartamento in villa a Mondello”, ma l’annuncio è rivolto solo ai vaccinati

8 Febbraio 2022 16:05

La polemica divampa sul web

“Appartamento in villa a Mondello. Annuncio non rivolto a No Vax”. E’ quanto si legge in un’inserzione sul sito Immobiliare.it per un bilocale nella famosa frazione balneare di Palermo. Oltre al prezzo e alle classiche caratteristiche più strettamente tecniche dell’immobile, l’esplicito rifiuto ad affittare la villa a cittadini che non sono vaccinati contro il Covid-19. Una richiesta specifica, che peraltro è stata volutamente messa in evidenza, ricorrendo al Caps Lock nella seconda parte dell’annuncio. La scelta ha generato un dibattito sul web, che si è diviso fra chi difende la libertà di scelta dell’inserzionista e chi, invece, parla di “discriminazione ingiustificata” che continua ad “alimentare sentimenti d’odio pericolosi”. Insomma, l’ennesima protesta, tanto che in un secondo momento il proprietario dell’immobile ha deciso di rimuovere l’annuncio.