Sicilia, nel weekend del 19-20 febbraio arriva il Pistì Snow Trophy: protagonista lo Snow Volley, la pallavolo sulla neve!

9 Febbraio 2022 22:18

Nel weekend del 19-20 febbraio sull’Etna arriva il Pistì Snow Trophy. All’interno anche una tappa del primo Campionato Nazionale federale di Snow Volley

Torna dopo due anni di assenza il weekend sulla neve che combina in un mix perfetto sport e divertimento. La meravigliosa location del vulcano attivo più alto d’Europa, l’Etna (zona Monte Conca – Piano Provenzana, Comune di Linguaglossa) sarà il teatro dell’edizione 2022 del “Pistì Snow Trophy”, manifestazione conosciuta soprattutto per aver portato per la prima volta nel Sud Italia lo Snow Volley (pallavolo sulla neve) che anche in quest’edizione sarà protagonista con il torneo amatoriale 4×4 misto di domenica.

Lo Snow Trophy, che si realizzerà nel weekend del 19 e 20 febbraio, torna grazie alla preziosissima title partneship di Pistì, Azienda di Bronte specializzata nella produzione di prodotti al pistacchio (ma non solo) che, attraverso l’intuizione lungimirante dei suoi fondatori Nino Marino e Vincenzo Longhitano di ripercorrere la tradizione dolciaria siciliana con un nuovo mood di ricercatezza e creatività, ha ottenuto una quota importantissima del mercato mondiale, ricevendo anche diversi tra i più prestigiosi riconoscimenti nel settore.

Un’edizione importante, non solo perchè segna il ritorno di una manifestazione che ha riscosso sempre tanto successo, ma anche perchè ottiene un riconoscimento di grande spessore da parte della Federazione Italiana Pallavolo. All’interno del Pistì Snow Trophy, infatti, sarà ospitata una delle uniche due tappe (la seconda si terrà ad Aprile a Prato Nevoso) del primo Campionato Italiano di Snow Volley ufficiale della FIPAV, al quale portando partecipare, dunque, tutti gli atleti tesserati concorrendo alla vittoria del titolo iridato nella disciplina dello snow volley.

Un successo, dunque, che conferma l’ottimo lavoro dell’organizzazione, coadiuvata anche da tanti partner importantissimi, istituzionali e commerciali quali, oltre al già citato Title Partner Pistì, il Comune e la Pro Loco di Linguaglossa, l’Ente Parco dell’Etna, il Comitato Sicilia della Federazione Italiana Sport Invernali, Decathlon Milazzo e Catania, l’Azienda vinicola Cottanera, Isolani per Caso e Assi Manager Sicilia, oltre alla sinergia con la Federazione Italiana Pallavolo ed il suo Comitato Regionale Siciliano. Una sinergia di intenti per creare il giusto network in grado di raggiungere risultati importanti e valorizzare al meglio il nostro territorio partendo proprio dallo sport.

Non mancheranno, infine, oltre allo sport con sci, snowboard e snow volley, anche momenti di divertimento e relax. Tutte le info su infosnowtrophy@gmail.com o sui social ufficiali dell’evento Facebook e Instagram.