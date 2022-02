Shoah: Verducci, ‘ddl viaggi memoria rafforza legame tra generazioni nostro paese’

22 Febbraio 2022 18:33

Roma, 22 feb. (Adnkronos) – “Il disegno di legge a prima firma della senatrice Pirovano, fortemente sostenuto dal Pd, istituisce un fondo per i viaggi della memoria per permettere alle ragazze e ai ragazzi delle nostre scuole di visitare i luoghi emblematici di martirio e di abominio, luoghi sacri della nostra coscienza civile di italiani ed europei”. Lo ha detto in Aula il senatore del Pd Francesco Verducci vicepresidente della Commissione Cultura e vicepresidente della Commissione Segre.

“Nei campi di sterminio nazisti è stato commesso il crimine assoluto, un crimine politico pianificato e messo in atto con efferata meticolosità. La Shoah è l’abominio della volontà di potenza e di sopraffazione che diventa volontà di sterminio del popolo ebraico. Nei campi di sterminio sono morte milioni di persone, ebrei, rom, sinti, omosessuali, deportati politici, internati militari. Si è detto che nei campi è morta l’umanità intera ed è per questo che è un dovere sapere e ricordare, anche di fronte alla vertigine dell’orrore indicibile, dell’enormità di un male che ci lascia atterriti, perché solo la memoria rende liberi, come dice Liliana Segre”.

“Nei sotterranei della stazione centrale di Milano – ha proseguito Verducci – c’è il binario 21 da dove in migliaia vennero condotti con la forza nei treni piombati e mandati a morire nei campi di sterminio. Nel tragitto dal carcere alla stazione di Milano, racconta Liliana Segre, i più si voltarono dall’altra parte. Per questo, come monito, la parola ‘indifferenza’ è scritta sul muro del memoriale che è sorto in quel luogo. L’indifferenza può uccidere la democrazia. Noi crediamo che questa legge serva a tenere vivo e ad alimentare il sentimento civile della memoria, che può diventare partecipazione e condivisione da parte delle nuove generazioni che continueranno a costruire la nostra Repubblica”.