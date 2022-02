Serritella (M5S): “emendamento su fine Green Pass il 31 marzo firmato con 22 colleghi, stavolta non lo ritiriamo”

23 Febbraio 2022 12:49

Covid: la nota del deputato M5S Davide Serritella

“Questa volta non ritirerò il mio Odg sul Green pass. L’ho presentato con la firma di 22 colleghi con i quali chiediamo di abolire al termine dello stato di emergenza, l’obbligo di certificazioni verdi da Covid-19, in qualsiasi forma”. Sono le parole del deputato M5S Davide Serritella che chiede inoltre che “vengano abolite anche le sanzioni amministrative e le restrizioni ad esso connesse, fatta eccezione per l’obbligo vaccinale previsto per gli over 50 e dell’utilizzo obbligatorio delle mascherine al chiuso e nei luoghi all’aperto laddove si configurino assembramenti o affollamenti”. Lo stato di emergenza originariamente stabilito al 31 luglio 2020 e più̀ volte prorogato cessa il 31 marzo 2022. “Sono calati sensibilmente i contagi, i ricoveri e i decessi. Si valuti con immediatezza la revoca del Green pass come previsto nel mio ordine del giorno“, chiude Serritella che ha presentato inoltre un emendamento, firmato insieme ad altri 14 colleghi, che mira a consentire agli over 50 non vaccinati di ritornare al lavoro, senza abolire l’obbligo vaccinale e la relativa sanzione pecuniaria. “Resta ferma la possibilità del datore di lavoro far sì che il lavoratore over 50 non vaccinato venga assegnato ad altre mansioni per evitare il rischio di diffusione del contagio da Sars-CoV-2“.