Serie D, risultati e classifica 21ª giornata: il Lamezia aggancia il secondo posto, il Sant’Agata strapazza la Cittanovese

2 Febbraio 2022 16:50

I risultati e la classifica aggiornata della 21ª giornata del Girone I di Serie D

Si è giocato nel pomeriggio di oggi il 21° turno del Girone I di Serie D. Vittoria facile per il Gelbison contro Giarre che vince 3-0 e allunga al primo posto. Da segnalare lo stesso risultato per il Sant’Agata ai danni della Cittanovese e la vittoria casalinga del Lamezia Terme. Si conclude in parità il derby calabrese San Luca-Castrovillari. Di seguito i risultati, la classifica aggiornata e il prossimo turno.

RISULTATI SERIE D GIRONE I 21ª GIORNATA

MERCOLEDI’ 2 FEBBRAIO

ore 14:30

Cavese-Trapani post.

Gelbison Cilento-Giarre 3-0

Lamezia Terme-Santa Maria Cilento 2-1

Licata-Biancavilla 2-0

Paternò-Rende 1-3

Portici-Troina 1-0

Real Aversa-Sancataldese 1-1

S. Agata-Cittanovese 3-0

San Luca-Castrovillari 1-1

CLASSIFICA SERIE D GIRONE I

GELBISON 43 CAVESE 38 LAMEZIA TERME 38 ACIREALE 37 PATERNO’ 33 LICATA 30 SANTA MARIA CILENTO 29 CITTANOVESE 27 PORTICI 26 SANT’AGATA 26 SAN LUCA 25 SANCATALDESE 24 TRAPANI 23 RENDE 21 REAL AVERSA 21 CASTROVILLARI 18 BIANCAVILLA 10 TROINA 9 (penalizzazione iniziale di -6) GIARRE 9 FC MESSINA (ESCLUSO)

PROSSIMO TURNO SERIE D GIRONE I (22ª GIORNATA)

DOMENICA 6 FEBBRAIO

ore 14:30

Biancavilla-Portici

Castrovillari-Lamezia Terme

Trapani-Cittanova

Giarre-Real Aversa

Licata-Gelbison

Santa Maria Cilento-Cavese

Rende-Acireale

Sancataldese-Sant’Agata

Troinà-Paternò

Riposa: San Luca