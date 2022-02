Serie A negli Usa durante i Mondiali in Qatar, l’ultima e clamorosa indiscrezione: “ci lavoriamo da mesi”

5 Febbraio 2022 18:16

L’ultima, clamorosa indiscrezione sull’asse Italia-New York: la Serie A negli Usa durante i Mondiali in Qatar del 2022

Serie A negli Usa durante i Mondiali in Qatar a fine 2022. E’ l’ultima, clamorosa indiscrezione rilanciata da diversi organi di stampa nazionali. Un progetto di cui si sarebbe già discusso in Lega – con tanto di approvazione di diversi club – dopo il volo di De Siervo e Ciccarese a New York. Nel dettaglio si tratterebbe di un vero e proprio “trasloco di massa” di tutte e 20 le squadre negli Stati Uniti, “rinchiuse “in una bolla stile NBA con campi di allenamento, alberghi e stadi, tutti situati nell’area di New York. Cosa si farà? Un torneo di tre settimane una fase a gironi, quarti, semifinali e finale. L’Head of Competitions della Lega, Andrea Butti, ha spiegato bene come stanno le cose a Tuttomercatoweb: “siamo in una fase embrionale – ha detto – stiamo studiando questo progetto che abbiamo sul tavolo da un paio di mesi. Non è una cosa estemporanea”. Si tratta, chiaramente, di un progetto mastodontico, enorme, affascinante, ma anche complesso. Ci sono da incastrare tutta una serie di situazioni economiche e tecniche. Sicuramente se ne continuerà a parlare nei mesi a venire.