Serie A negli Usa durante i Mondiali in Qatar, De Siervo conferma: “l’obiettivo è promuovere il nostro campionato”

Torneo delle squadre di Serie A negli Usa durante i Mondiali in Qatar, De Siervo conferma la possibilità: i calciatori non convocati in Nazionale manterrebbero il ritmo partita dei compagni e il campionato italiano verrebbe promosso fuori dai confini europei

Dalle indiscrezioni alle conferme, in attesa delle ufficialità. E’ allo studio la grande possibilità che la Serie A sbarchi negli Usa a fine 2021, nel corso dei Mondiali in Qatar. Tutte le squadre del campionato italiano, con i calciatori non impegnati con le rispettive Nazionali, per mantenere il ritmo partita ed evitare disparità coi compagni al rientro disputerebbero un torneo, una sorta di “Mundialito”, che avrebbe anche il compito di promuovere la Serie A oltre i confini nazionali ed europei. Dopo le notizie rimbalzanti nei giorni scorsi, l’AD della Lega Serie A Luigi De Siervo ha confermato il tutto: “Vogliamo mantenere i nostri giocatori in forma mentre ci promuoviamo in un mercato che consideriamo strategico – ha spiegato all’agenzia Reuters – Gli impegni sarebbero stati programmati per evitare qualsiasi sovrapposizione con il calendario dei Mondiali”, ha aggiunto riferendosi agli orari di inizio”.

A seguire anche le parole dell’Head of Competitions della Lega, Andrea Butti: “Con circa 85 giocatori che giocano in Italia che potrebbero essere coinvolti nella Coppa del Mondo, la Serie A ne avrebbe altri 570 disponibili per partecipare al torneo statunitense”. Lo stesso ha anche aperto alla possibilità che le squadre con le rose più ristrette – perché piene di calciatori convocati in Nazionale – possano chiedere dei prestiti temporanei di calciatori impegnati in altri campionati. Da ricordare che il torneo si strutturerebbe con una fase a gironi seguita dalle gare a eliminazione diretta dai quarti di finale in poi. Le squadre si ritroverebbero in una sorta di bolla stile Nba, in ritiro in un luogo con stadi e campi di allenamento. La competizione potrebbe iniziare a Orlando una settimana dopo l’inizio del Mondiale in Qatar, previsto nel periodo tra il 21 novembre e il 18 dicembre 2022.