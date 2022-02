Serie A Futsal, Polistena caldo anzi… Calderolli: tripletta del brasiliano nel 4-1 alla L84

25 Febbraio 2022 22:47

La Cormar Futsal Polistena ottiene un successo importantissimo in chiave salvezza: i calabresi superano 4-1 la L84 trascinati da una tripletta di Calderolli

Una vittoria pesantissima, arrivata dopo il beffardo pareggio contro Lido di Ostia maturato a 11 secondi dalla fine. Questa volta la Cormar Futsal Polistena non si distrae, segna 4 reti trascinata da Calderolli e mette in ghiaccio la gara, la rete finale della L84 serve solo per la differenza reti.

La partita fatica a sbloccarsi, le due squadre sanno di giocarsi molto in quello che è un vero e proprio scontro diretto per la salvezza. Al palo di Cabeca risponde una grande occasione capitata sui piedi di Bukovec fermato dalla difesa. Nel finale di tempo il Polistena va vicinissimo alla rete con Richichi ma un clamoroso salvataggio sulla linea di Murilo Miani mantiene il punteggio sullo 0-0. Conto aperto con la sfortuna che viene saldato a 2 minuti dalla fine del primo tempo: una rimessa di Richichi viene deviata da un avversario e beffa il portiere Luberto per la rete del vantaggio.

Nella ripresa la L84 prova a colpire ma trova le pronte risposte di Martino e della difesa pianigiana. La gara attenta del Polistena viene premiata con il gol del raddoppio: Calderolli ruba palla al 5’ della ripresa e davanti a Luberto è freddissimo e la butta dentro. La partita rischia di incattivirsi: Poletto e Bukovec si allacciano, giallo per entrambi, vola qualche parola di troppo, ma fortunatamente nient’altro. A 9’ dalla fine Maluko prova una rovesciata che avrebbe fatto venir giù il palazzetto, ma va fuori di poco. A 5’ minuti dal termine ci pensa Calderolli ad arrotondare il punteggio con la rete del 3-0. La L84 sceglie il portiere di movimento per recuperare, ma Calderolli è abile a rubare un altro pallone da depositare in rete direttamente da metà campo. Per i piemontesi arriva la rete della bandiera con Cabeca su calcio di rigore. Finisce 4-1 per il Polistena che ottiene tre punti importantissimi in chiave salvezza nella prima vittoria al Polivalente “Bruno Attinà” di Lazzaro.

Tabellino Cormar Futsal Polistena-L84 4-1 (1-0 p.t.)

Cormar Futsal Polistena: Martino, Urio, Bukovec, El Ouaz, Badran, Arcidiacone, Attinà, Calderolli, Maluko, Prestileo, Diogo, Vinicius, Iennarella, Richichi. All. Martinez

L84: Luberto, Tuli, Josiko, Poletto, Alan, Podda, De Felice, Lucas, Dragone, Miani, Dias, Cabeça, Pedro Henrique, Garofano. All. De Lima

MARCATORI: 17’58” p.t. Richichi (P), 5’19” s.t. Calderolli (P), 15’04” Calderolli (P), 17’33” Calderolli (P), 18’06” rig. Cabeça (L84)

AMMONITI: Alan (L84), Lucas (L84), Urio (P), Bukovec (P), Poletto (L84), El Ouaz (P)

ARBITRI: Paolo De Lorenzo (Brindisi), Elena Lunardi (Padova) CRONO: Gennaro Cefalà (Lamezia Terme)